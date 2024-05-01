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Пётр Ян — Марлон Вера, когда бой, следующий соперник Петра Яна, травма Петра Яна

«Легко гавкать, когда не дерёшься». Почему Пётр Ян редко выходит в октагон?
Игорь Некрасов
Почему Пётр Ян редко выходит в октагон?
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Соперники пытаются спровоцировать экс-чемпиона на скорейшее возвращение в октагон.

Пётр Ян – один из самых известных российских бойцов в UFC. Ян был чемпионом организации в легчайшем весе и дрался практически со всей топовой оппозицией дивизиона. Россиянин вихрем залетел в лучший промоушен мира летом 2018 года, одержал за два года семь побед и завоевал чемпионский пояс. Вдумайтесь: семь боёв за два года, в современных смешанных единоборствах такой статистики не показывает практически никто.

Однако после завоевания чемпионского пояса Петра преследовала череда неудач. Победа над Кори Сэндхагеном была единственным светлым пятном на протяжении двух лет: Ян дважды проиграл Алджамейну Стерлингу, уступил Шону О'Мэлли и был разбит Мерабом Двалишвили. Тут можно много размышлять о причинах, говорить, что Пётр потерял мотивацию и так далее. Но не сказать о том, что Ян просто-напросто загнал себя, тоже нельзя.

Кто должен быть следующим соперником Яна?
Ян поспешил открывать «сезон реваншей». Сначала россиянину нужен совсем другой соперник
Ян поспешил открывать «сезон реваншей». Сначала россиянину нужен совсем другой соперник

Пётр действительно никогда не давал заднюю, не отказывался от боёв, не брал паузы, и всё это в конечном счёте сказалось на результатах. Теперь выясняется, что на многие поединки, как, например, на бой с Двалишвили, россиянин выходил с травмами. Ян не давал себе время на отдых и восстановление, пытался вернуть свой пояс как можно быстрее и хватался за все бои, чтобы приблизить себя к титульнику.

Он вполне мог отказаться от боя с О’Мэлли: на тот момент Ян был после реванша с Алджамейном Стерлингом и находился на первой строчке рейтинга, а Шона не было даже в десятке сильнейших. Пётр понимал, что О’Мэлли – любимец Даны Уайта и что его могут «прихватить» судейским решением, но всё равно согласился на бой, выглядел лучше Шона, но проиграл. Ситуация с Двалишвили была немного другой, но смысл оказался тот же. Мераб был стилистически сложным оппонентом, а россиянин и так находился на серии из трёх поражений в четырёх боях. Логичнее было выбрать более подходящего соперника, чтобы закрыть серию и вернуться на победную тропу. Тем более что у Петра были серьёзные повреждения перед боем с Мерабом. Но Ян выбрал самый трудный путь и потерпел ещё одно поражение.

Вся сложившаяся ситуация вынудила Яна взять перерыв на год. Он побыл с семьёй, разгрузился психологически и физически, залечил травмы и вернулся в октагон, победив в непростом поединке крепкого китайца Сонг Ядонга. Правда, не обошлось без новых травм: ещё за месяц до боя с Ядонгом Ян повредил ногу, а в самом поединке получил тяжёлую травму.

Сонг Ядонг и Пётр Ян

Сонг Ядонг и Пётр Ян

Фото: Chris Unger/Getty Images

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра назначена операция.
Ничто не сломит меня. Я полон решимости вернуться в кратчайшие сроки и стать сильнее, чем когда-либо», – написал в соцсетях Пëтр Ян.

Как Ян разобрался с Ядонгом:
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UFC 299: Пётр Ян победил китайца, О’Мэлли уверенно защитил чемпионский пояс

После поединка Пётр перенёс операцию и теперь занимается восстановлением. При этом Ян не пропадает из медиапространства: после боя россиянин обменивается любезностями с Марлоном Верой, с которым дал устное согласие на поединок осенью. Вера, проигравший О’Мэлли в титульном бою, тоже заинтересован в поединке с Яном и пытается форсировать скорое возвращение россиянина в клетку.

«В UFC мне сказали, что Ян не собирается драться. Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой», — написал Вера в социальных сетях.

Хочется верить, что на такие провокации Пётр вестись не будет и до полного восстановления в октагоне не появится. Да, россиянин не дрался год, но вернулся и доказал всем, что готов конкурировать на самом высоком уровне даже с травмами. По сути, если Ян успеет восстановиться к ноябрю, то получится, что он проведёт второй поединок за год, и тут уж точно ни о каком простое речи быть не может: два боя за год – средняя норма для большинства бойцов UFC. Да, в начале карьеры Ян был гораздо активнее и успешнее, но сейчас он дерётся совсем на другом уровне и с другими соперниками.

Петру нужно грамотно восстановиться, а если он подойдёт к бою с Верой без травм, то пройдёт Марлона без проблем. Ну а там и титульник не за горами, тем более что и с О’Мэлли, и с Двалишвили у Яна есть незакрытые вопросы.

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