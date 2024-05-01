«Легко гавкать, когда не дерёшься». Почему Пётр Ян редко выходит в октагон?

Пётр Ян – один из самых известных российских бойцов в UFC. Ян был чемпионом организации в легчайшем весе и дрался практически со всей топовой оппозицией дивизиона. Россиянин вихрем залетел в лучший промоушен мира летом 2018 года, одержал за два года семь побед и завоевал чемпионский пояс. Вдумайтесь: семь боёв за два года, в современных смешанных единоборствах такой статистики не показывает практически никто.

Однако после завоевания чемпионского пояса Петра преследовала череда неудач. Победа над Кори Сэндхагеном была единственным светлым пятном на протяжении двух лет: Ян дважды проиграл Алджамейну Стерлингу, уступил Шону О'Мэлли и был разбит Мерабом Двалишвили. Тут можно много размышлять о причинах, говорить, что Пётр потерял мотивацию и так далее. Но не сказать о том, что Ян просто-напросто загнал себя, тоже нельзя.

Пётр действительно никогда не давал заднюю, не отказывался от боёв, не брал паузы, и всё это в конечном счёте сказалось на результатах. Теперь выясняется, что на многие поединки, как, например, на бой с Двалишвили, россиянин выходил с травмами. Ян не давал себе время на отдых и восстановление, пытался вернуть свой пояс как можно быстрее и хватался за все бои, чтобы приблизить себя к титульнику.

Он вполне мог отказаться от боя с О’Мэлли: на тот момент Ян был после реванша с Алджамейном Стерлингом и находился на первой строчке рейтинга, а Шона не было даже в десятке сильнейших. Пётр понимал, что О’Мэлли – любимец Даны Уайта и что его могут «прихватить» судейским решением, но всё равно согласился на бой, выглядел лучше Шона, но проиграл. Ситуация с Двалишвили была немного другой, но смысл оказался тот же. Мераб был стилистически сложным оппонентом, а россиянин и так находился на серии из трёх поражений в четырёх боях. Логичнее было выбрать более подходящего соперника, чтобы закрыть серию и вернуться на победную тропу. Тем более что у Петра были серьёзные повреждения перед боем с Мерабом. Но Ян выбрал самый трудный путь и потерпел ещё одно поражение.

Вся сложившаяся ситуация вынудила Яна взять перерыв на год. Он побыл с семьёй, разгрузился психологически и физически, залечил травмы и вернулся в октагон, победив в непростом поединке крепкого китайца Сонг Ядонга. Правда, не обошлось без новых травм: ещё за месяц до боя с Ядонгом Ян повредил ногу, а в самом поединке получил тяжёлую травму.

Сонг Ядонг и Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра назначена операция.

Ничто не сломит меня. Я полон решимости вернуться в кратчайшие сроки и стать сильнее, чем когда-либо», – написал в соцсетях Пëтр Ян.

После поединка Пётр перенёс операцию и теперь занимается восстановлением. При этом Ян не пропадает из медиапространства: после боя россиянин обменивается любезностями с Марлоном Верой, с которым дал устное согласие на поединок осенью. Вера, проигравший О’Мэлли в титульном бою, тоже заинтересован в поединке с Яном и пытается форсировать скорое возвращение россиянина в клетку.

«В UFC мне сказали, что Ян не собирается драться. Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой», — написал Вера в социальных сетях.

Хочется верить, что на такие провокации Пётр вестись не будет и до полного восстановления в октагоне не появится. Да, россиянин не дрался год, но вернулся и доказал всем, что готов конкурировать на самом высоком уровне даже с травмами. По сути, если Ян успеет восстановиться к ноябрю, то получится, что он проведёт второй поединок за год, и тут уж точно ни о каком простое речи быть не может: два боя за год – средняя норма для большинства бойцов UFC. Да, в начале карьеры Ян был гораздо активнее и успешнее, но сейчас он дерётся совсем на другом уровне и с другими соперниками.

Петру нужно грамотно восстановиться, а если он подойдёт к бою с Верой без травм, то пройдёт Марлона без проблем. Ну а там и титульник не за горами, тем более что и с О’Мэлли, и с Двалишвили у Яна есть незакрытые вопросы.