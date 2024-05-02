Новый скандал с Гарсией. «Золотой мальчик» победил Хейни с помощью допинга?

В ночь на 21 апреля поп-звезда мирового бокса Райан Гарсия сотворил грандиозный апсет, разобрав непобеждённого ранее чемпиона Девина Хейни. От Гарсии многого не ждали, но в итоге он трижды уронил соперника в нокдаун при том, что ранее этому никому не удавалось, и закономерно победил решением судей.

Этот поединок также сопровождали странные и диковатые действия Гарсии, который говорил, что его похищали, не дают пользоваться своими картами, рассказывал про членов Богемского клуба, потом провалил взвешивание и вышел с «пивом» на весы. Позже он рассказал, что всё было подстроено и никаких проблем с психикой у него не наблюдается.

Но теперь стало известно, что у Райана есть другие проблемы. Антидопинговая организация VADA (не путать с ВАДА) сообщила, что боксёр провалил допинг-тесты, которые брались за день и в день боя. В образцах Гарсии обнаружены следы остарина. Кроме того, пробы показали положительный результат на нандролон, но для подтверждения этого нужен лабораторный анализ. У Райана сейчас есть 10 дней на то, чтобы подать запрос на вскрытие пробы Б.

Что такое остарин? Как правило, он используется для заживления костей, связок, сухожилий. Но с 2008 года он внесён в список запрещённых веществ, так как применяется также для быстрого набора мышечной массы и повышения выносливости. В больших количествах остарин даёт анаболический эффект и способствует повышению тестостерона. Именно поэтому в 2022 году ВАДА причислила его к анаболическим препаратам.

Бой Райана Гарсии и Девина Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

Гарсия, разумеется, уже высказался по этому поводу. Сначала была серия странных сообщений в социальных сетях вроде «единственные стероиды, на которых я сижу, это стероиды Иисуса» и искал заговор, намекая, что новости появились из-за его встречи с Дональдом Трампом. А потом записал обращение: «С какой стати я стал бы добровольно проходить тест на запрещённые вещества, если бы планировал принимать их? Есть ли в этом смысл? Все знают, что я не обманываю. И никогда не использовал стероиды. Даже не знаю, где их взять. Я даже пищевые добавки почти не использую. Это всё огромная такая ложь. Я просто надрал ему зад, и у меня хотят отобрать победу».

Девин Хейни тоже не промолчал: «Мы совсем недавно узнали об этом. Нам очень жаль, что Райан обманул и проявил неуважение к болельщикам и нашему спорту. Он должен был извиниться за это перед своими болельщиками. Но он ведёт себя так, словно всё это какая-то шутка. Мы зарабатываем на хлеб, рискуя в ринге своей жизнью и здоровьем. Бокс — это не игрушки. В этом спорте бойцы иногда погибают».

В своё время Лучиан Буте попадался на остарине, и его ничья с Баду Джеком была пересмотрена на поражение дисквалификацией. А Амир Хан в 2022 году проиграл с остарином Келлу Бруку и всё равно был дисквалифицирован на два года. Но наиболее известный случай, особенно для российских болельщиков, связан с Александром Поветкиным. У россиянина сначала обнаружили мельдоний, из-за чего сорвался бой с Деонтеем Уайлдером, а потом перед поединком с Бермейном Стиверном нашли малое количество остарина. Проба «Б» не помогла, остарин в ней был, и Поветкина исключили из рейтингов всех ведущих боксёрских организаций.

Что касается Гарсии, то пока нет информации о том, какие санкции будут наложены на него. Атлетическая комиссия Нью-Йорка высказалась, что она за честный спорт и находится на связи с VADA по поводу ситуации, но никаких резких заявлений пока не было.

Райан Гарсия Фото: Al Bello/Getty Images

Вероятнее всего, победу Райана аннулируют и бой будет признан несостоявшимся. Соответственно, Хейни, который и так остался чемпионом, вернёт себе чистый рекорд, а самого Гарсию могут дисквалифицировать на 6-12 месяцев. Неприятное положение для «Золотого мальчика», который только-только восстановил статус звезды и перед ним открылись все дороги к топовым поединкам. Теперь придётся с этим повременить.