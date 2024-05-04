«Ахиллесова пята Усика». Изучаем главную проблему украинского боксёра

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры выявят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF. Практически все эксперты оценивают шансы соперников приблизительно равными. Но при этом называются и слабые стороны боксёров, которые могут помешать им в предстоящем поединке.

Предстоящее событие разобрал и чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев. Он назвал главную проблему Александра, которая может очень сильно сказаться в бою: «Ахиллесова пята Усика – корпус? Думаю, так и есть. Должен ли Фьюри выцеливать корпус? Не так, чтобы прям выцеливать. Но иногда нужно и туда пробивать».

Бой Даниэль Дюбуа — Александр Усик Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Стоит отметить, что проблемы Александра с корпусом действительно бросались в глаза довольно давно. И многие даже обвиняли Усика в том, что он специально подтягивает шорты повыше, старается скрыть своё самое уязвимое место. А подтверждение этому произошло в прошлом поединке Александра. Соперником чемпиона стал Даниэль Дюбуа. И громадный британец был близок к тому, чтобы нокаутировать Усика. Но тот применил хитрость, что до сих пор является предметом споров и обсуждений.

В пятом раунде Дюбуа пробил Усика, и Александр согнувшись, присел у канатов. Рефери тогда зафиксировал удар ниже пояса, но очков с британца не снимал, а просто дал чемпиону время прийти в себя. Позже Усик довёл поединок до победы техническим нокаутом. Но ситуацию много раз разобрали на замедленных повторах, после чего большинство экспертов сошлись во мнении, что Александр просто симулировал удар в пах. Например, об этом говорил двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов.

Олег Саитов двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр «В первую очередь это на усмотрение судьи. Удар был в полоску трусов. То есть это не удар в пах, но, если попадаешь в полоску, это считается ударом ниже пояса. Судья среагировал, дали человеку восстановиться. А так, это не удар в пах. Шорты Усика были натянуты высоко? Да нет, это специально, чтобы живот не отбивали. В наше время тоже повыше надевали, потому что когда бьёшь в полоску трусов, то судья фиксирует удар ниже пояса. И здесь так же. С судьёй тут можно согласиться, но удар был не в пах. Все это видели».



Стоит отметить, что Фьюри действительно прислушивается ко всем этим советам. И даже заявил, что намерен работать по корпусу Усика. Он заявил об этом в одном из интервью. Правда, Александр быстро отреагировал и парировал реплику Цыганского короля: «Если Фьюри реально в это верит, то мне такое только на руку. Иногда так бывает, что если ты не можешь победить по правилам, то начинаешь использовать всякие грязные штучки. Если вы пересматривали поединок, то заметили, что я нормально держал все удары по корпусу. Но Дюбуа целился ниже намеренно, причём не единожды. Тот удар действительно пришёлся ниже пояса. И да, я его прочувствовал. Я посмотрел на рефери. Он зафиксировал удар ниже пояса и сказал мне: «Не торопись. У тебя есть пять минут на восстановление». Не знаю, сколько времени я взял. Думаю, где-то минуту или полторы».

Удары по корпусу – действительно слабая сторона Усика. Но Фьюри не стоит зацикливаться исключительно на этом. Если Тайсон сосредоточится только на попытках пробить корпус, он может и сам попасться. Поэтому хочется, чтобы поединок получился намного более разнообразным и богатым на различные тактики. Уж слишком долго все ждали противостояния этих чемпионов.