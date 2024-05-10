Кто платит сумасшедшие деньги Фьюри и Усику? Все финансовые детали супербоя

18 мая в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый боксёрский поединок года. Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разделит ринг с обладателем трёх других поясов в дивизионе Александром Усиком. Британец и украинец проведут объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Разговоры о том, что Фьюри и Усик должны подраться между собой, идут ещё с момента, как Александр забрал у Джошуа три чемпионских пояса, а было это в сентябре 2021 года. С тех пор украинец успел провести реванш с Энтони, защитить пояса против Даниэля Дюбуа. Казалось, что поединок Фьюри и Усика никогда не состоится, боксёры обменивались любезностями в социальных сетях, но договориться об условиях, которые устраивали бы обе стороны, команды так и не могли. Ровно до того момента, пока в дело не вмешались представители Саудовской Аравии.

Арабские шейхи за последний год знатно встряхнули индустрию бокса, организовали большое количество громких боёв и не собираются на этом останавливаться. Им же удалось прийти к соглашению с Фьюри и Усиком, которые подписали контракты ещё осенью. И, судя по всему, контракты там просто баснословные.

«Они платят большие деньги. Всё, во что ввязываются эти люди, имеет большое значение. И я считаю, что заключил с ними самый крупный контракт в истории бокса. Не могу раскрывать цифры, но скажу, что мешок с деньгами будет чертовски большим. Футбольные сделки с Роналду и Неймаром – всё это не сравнится с тем, что предложили мне. Очень много денег», — сказал Фьюри.

Про арабские гонорары уже начинают ходить легенды, боксёры зарабатывают рекордные суммы в своих карьерах, и, конечно, поэтому в Саудовской Аравии проходят такие громкие бои. Королевский дивизион практически полностью поселился там, свои бои провели практически все топовые боксёры дивизиона, за исключением Александра Усика. Но и ему скоро предстоит боксировать на арабской земле и увезти домой мешок с деньгами.

Фьюри уже прочувствовал на себе щедрость шейхов: за бой с Фрэнсисом Нганну, который дебютировал в боксе, Тайсон получил около $ 40 млн, и это без учёта процента от продажи платных трансляций. Экс-чемпиона UFC тоже не обделили, он тоже получил восьмизначную сумму в качестве гонорара, что, безусловно, являлось на тот момент его рекордным заработком (уже потом Фрэнсис получил от арабов ещё больше за бой с Энтони Джошуа).

Самые денежные бои в карьере Тайсона Фьюри

Но всё-таки сейчас речь идёт о главном боксёрском поединке не только этого года, но и, пожалуй, XXI века. На кону – титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, которым ещё никто не владел в эпоху четырёх поясов. Поэтому и гонорары должны быть на совершенно другом уровне.

Тайсон ещё два года назад заявлял, что хочет за бой с Усиком рекордную сумму в истории бокса. Самым кассовым поединком на данный момент является исторический бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, тогда, по разным источникам, боксёры заработали на двоих около $ 500 млн, около $ 300 из которых достались Флойду. Это, конечно, с учётом проданных трансляций, билетов, с учётом всех спонсорских и рекламных контрактов. Астрономические суммы. И переплюнуть их будет крайне сложно.

Но, кажется, в Саудовской Аравии не знают таких слов, как «сложно» и «невозможно». Легендарный промоутер Боб Арум ещё осенью заявил, что Тайсон гарантированно получит гораздо больше, чем $ 100 млн, за бой с Александром Усиком, и даже намекал на то, что эта сумма может превысить $ 200 млн. Отметим, что вышеупомянутый Мейвезер получил около $ 210 млн в качестве гарантированного гонорара за бой с Пакьяо.

Конечно, Арум мог и приукрасить цифру, чтобы привлечь внимание к поединку. Но то, что гонорары и Фьюри, и Усика будут рекордными, в этом не приходится сомневаться. Например, известный эксперт Саймон Джордан называл суммы в размере обязательных $ 115 млн для Фьюри и $ 60 млн для Усика. Это тоже было объявлено в тот момент, когда шейхи планировали свести в соглавном событии вечера Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Теперь же всё внимание в этот майский вечер будет сосредоточено только на Фьюри и Усике, поэтому и гонорары вполне могли вырасти.

Председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх, который и занимается организацией всех громких боксёрских поединков в стране, действует очень грамотно. Фьюри и Усик не могли долгое время договориться о поединке, потому что команда британца настаивала на распределении гонорара в процентном соотношении 70 на 30 в пользу Тайсона, с чем, конечно, не был согласен Усик. Турки же засыпал обоих деньгами, и боксёрам просто некуда было отступать.

Сможет ли поединок Фьюри побить рекорд Мейвезера? Казалось, что Флойд вписал в историю своё имя навсегда, и никто и никогда не сможет заработать $ 300 млн за один бой. Но, похоже, у Тайсона есть реальный шанс обновить рекорд при помощи арабских денег. При этом Усик выступает в роли Пакьяо, но он также будет совершенно не обделён в финансовом плане и заработает рекордную для себя сумму в карьере. А ведь если бой получится близким, то вполне может последовать реванш. И страшно даже представить, о каких суммах тогда будет идти речь.