Нестареющий Шторм разорвал очередного соперника. Шлеменко несётся к отметке в 100 побед

11 мая в Екатеринбурге прошёл яркий турнир RCC 19, который порадовал большим количеством топовых противостояний. В главном событии вечера в октагоне сошлись Александр Шлеменко и Куат Хамитов. Шторм продолжает свою невероятную карьеру, идёт к легендарной отметке в 100 побед на профессиональном уровне. А Куат рассчитывал качественно провести этот поединок, чтобы лишний раз напомнить о себе. Бой совершенно точно оправдал все ожидания фанатов смешанных единоборств.

Шлеменко имел перед боем внушительный профессиональный рекорд – 63-1-15. И это при том, что один из поединков завершился ноу-контестом. 39-летний боец триумфально закрыл 2023 год победами над Алексом Оливейрой и Александром Иличем. Представитель Казахстана помоложе – ему 36. Боец имел профессиональный рекорд 26-2-7. А ещё Куат шёл на серии из трёх побед, поэтому должен был стать серьёзнейшей оппозицией.

Выходы бойцов превратились в настоящее зрелище. Сначала к клетке вышел Хамитов, который был облачён в костюм самурая. Казалось, что ярче уже не получится. Но Шлеменко удивил. Он выехал на «автомобиле» из фильма «Назад в будущее» и напомнил всем, что просто не собирается стареть. А затем заиграла любимая песня Шторма – «Атас». Было заметно, что оба соперника максимально заряжены на противостояние, рассчитывают показать себя во всей красе.

Александр Шлеменко — Куат Хамитов Фото: RCC MMA

На старте поединка активнее выглядел Шлеменко. Он буквально пёр вперёд и хотел быстро разобраться с соперником. Правда, первая же попытка нанести фатальный удар едва не обернулась провалом. Александр поскользнулся на ровном месте, но очень быстро встал с канваса, не позволив оппоненту воспользоваться ситуацией. Хамитов пытался уделить большое внимание борьбе. Он сделал сразу несколько попыток провести тейкдаун, но довести задуманное до конца так и не смог.

Во втором раунде доминация Шлеменко продолжилась. Он не выглядел уставшим, активно шёл вперёд и атаковал. А Хамитов продолжал свои попытки перевести дело в партер. Правда, и на настиле Куат просто терпел и «выживал», никакого ущерба сопернику не наносил. Александр с огромным удовольствием накидывал оппоненту мощнейшие атаки. До самого конца второго раунда Шторм полностью контролировал ситуацию, просто не позволял сопернику сделать ничего.

В третьем раунде ничего особенно не поменялось. Сначала Александр наглядно продемонстрировал, что способен полностью доминировать в партере. Он даже попытался выйти на приём, но довести задуманное до самого конца всё-таки не смог. А затем Шторм вновь перешёл к контролю на канвасе. Было заметно, что Куат попросту сыплется, ничего не может противопоставить мощному сопернику. Шлеменко выглядел свежо и энергично. Не было ни намёка на то, что россиянин может просесть в функциональном плане. Под занавес третьей пятиминутки стало понятно – Хамитов просто «выживает», даже не думает о победе.

Александр Шлеменко — Куат Хамитов Фото: RCC MMA

Дело дошло до судейского решения, но никакой интриги попросту не было. Шлеменко полностью деклассировал соперника, не оставил ему никаких шансов. Хамитов выглядел блёкло на фоне Шторма. А россиянин совершенно заслуженно забрал победу единогласным решением судей. А после поединка был красноречив: «Отлично себя чувствую. Для меня был сложный поединок. Когда я фаворит, мне тяжело оценить соперника. Здесь мне выпало очень непростое испытание. Через две недели мне предстоит ещё один бой против американца. Спасибо Куату за бой. Он хорошо выучил тактику. Когда ты дерёшься, проще не упасть, чем нокаутировать. Хамитов постоянно уходил в борьбу. Поэтому не получилось его финишировать. Но я пытался это сделать. Возможность выступать и конкурировать на высоком уровне даёт мне шанс оставаться на волне. Я сейчас в хорошем состоянии. И я готов к любым противостояниям».

Шлеменко одержал очередную победу и буквально через несколько недель выйдет на новое испытание. Уже 1 июня в Омске на юбилейном турнире своего промоушена SFC-10 Александр проведёт бой против американца Кёртиса Миллендера. 36-летний американец имеет профессиональный рекорд 21-10-1 NC. И очень важно, что за спиной бойца самые топовые лиги мира. Он побеждал в UFC, Bellator и других крупных профессиональных промоушенах. А сейчас Кёртис поймал кураж и идёт на серии из четырёх побед (две — в MMA и две — в боксе). Александру будет 40. И хочется верить, что Шторм в очередной раз порадует всех поклонников.