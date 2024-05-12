Ломаченко снова на вершине! Василий переехал Камбососа и вернул пояс чемпиона мира

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Василий Ломаченко не нуждается в особых представлениях. В любительской карьере украинец дважды выигрывал чемпионат мира, а также дважды становился победителем Олимпийских игр – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. После этого Ломаченко перешёл в профессионалы, где стал устанавливать рекорды. Уже в третьем поединке на профессиональном ринге он стал чемпионом мира в полулёгком весе, провёл несколько защит, после чего поднялся на категорию и в седьмом поединке в карьере стал чемпионом мира во втором полулёгком весе. Семь боёв и два титула чемпиона мира в двух категориях – фантастическая статистика. Но на этом Василий не остановился. Он перебрался в лёгкий вес, где также сумел стать чемпионом мира. В 12-м поединке на профессиональном ринге он завоевал пояс в третьей для себя весовой категории – в лучших традициях Роя Джонса.

В лёгком дивизионе Василий остался надолго, собрал у себя три чемпионских титула и в 2020 году провёл объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира. В поединке с Теофимо Лопесом Ломаченко неожиданно уступил, утратив все свои пояса, но это не сломило Василия. Он вышел на победную тропу и получил ещё один шанс стать абсолютным чемпионом мира. В своём последнем поединке Ломаченко встречался с обладателем четырёх поясов – Девином Хейни. Василий провёл отличный бой, но судьи отдали предпочтение непобеждённому Хейни, вызвав массу споров. После этого Хейни оставил все пояса, за один из которых вновь боксировал Ломаченко.

В соперниках у Василия оказался австралиец Джордж Камбосос. Джордж на шесть лет младше Ломаченко и не имеет такого любительского опыта, как Василий. При этом Камбосос отлично набивал рекорд в профессионалах у себя на родине, после чего отправился покорять мировой бокс. С рекордом 19-0 Джордж получил главный шанс в своей карьере и воспользовался им: Камбосос победил Теофимо Лопеса, который забрал пояса Ломаченко, и стал новым абсолютным чемпионом мира. Правда, ненадолго: после этого последовали два поражения от Девина Хейни, и Камбосос остался без поясов. Так что и для него поединок с Ломаченко был отличным шансом вернуться на вершину.

В стартовых раундах Камбосос целенаправленно работал по корпусу, стараясь с первых минут замедлить Василия. Ломаченко же всё это видел, и большинство ударов Джорджа приходились по воздуху. Сам же украинец отлично передвигался, был быстр, активно использовал переднюю руку и моментально включался в серии ударов. Значительно перебивал Ломаченко своего соперника, а Камбосос не понимал, как ему действовать против давления и скорости украинца.

В третьем раунде Джордж стал больше отвечать, старался заводить себя. Но при этом по эффективности Ломаченко всё равно был впереди. Василий много финтил, заставлял австралийца постоянно быть в напряжении. В концовке раунда боксёры сошлись в разменах и даже обменялись ударами после гонга, высказав друг другу недовольство. В четвёртом раунде Василий продолжал держать высокий темп, фехтовать передней рукой и постоянно раздёргивать соперника. Камбосос старался вкладываться в силовые удары, но скорость Ломаченко и его работа на ногах были на недосягаемом для австралийца уровне. В углу Джорджу подсказывали, что он должен именно драться с Василием, а не боксировать, потому что Василий по очкам уверенно забирал поединок.

Камбосос прислушивался к советам, старался затянуть Ломаченко в размены, в силовой бокс, но Ломаченко действовал грамотно. Василий через джеб постоянно заходил на ближнюю дистанцию и выбрасывал серии, после чего уходил на безопасную дистанцию. Джордж же был не готов к такому движению от 36-летнего украинца и никак не мог поймать соперника. Он по-прежнему искал счастье в ударах по корпусу, вкладывался в силовые удары, но Ломаченко всё это видел.

Не менялся рисунок поединка и на старте второй половины боя. Ломаченко задавал темп поединка, контролировал ситуацию, пробивал серии на ближней дистанции и уходил с линии атак. Показательным моментом был эпизод, в котором Камбосос хотел вложиться в силовой ответный удар, но Ломаченко ускользнул от австралийца, и тот, пробив в очередной раз по воздуху, просто упал. Тайминг Василия оказался на недосягаемой для австралийца высоте.

Василий Ломаченко Фото: Getty Images

В поздних раундах Камбосос по-прежнему пытался затянуть украинца в размены в надежде нокаутировать соперника. Чаще подключал Джордж дальнюю руку, пробивал двойки, но всё это видел Ломаченко. Василий же гнул свою линию, по-прежнему залетал на ближнюю дистанцию, выбрасывал серию и уходил на безопасное расстояние. Австралиец никак не мог совладать со скоростью Василия, украинец раз за разом опережал своего соперника и смотрелся гораздо свежее.

В 11-м раунде Ломаченко поставил убедительную точку в поединке. Василий по-прежнему контролировал всё происходящее в ринге, гнул свою линию и сумел поймать раскрывшегося Камбососа. Украинец мощно пробил по корпусу австралийца, и Джордж был вынужден встать на колено. С трудом Камбосос пережил нокдаун и продолжил бой, но Василий обрушил на соперника шквал ударов и заставил угол австралийца выбросить полотенце. Василий Ломаченко одержал уверенную победу и стал новым чемпионом мира по версии IBF.