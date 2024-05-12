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Василий Ломаченко — Джордж Камбосос, как завершился бой, кто победил, результаты турнира, исход поединка, обзор, отчёт

Ломаченко снова на вершине! Василий переехал Камбососа и вернул пояс чемпиона мира
Игорь Некрасов
Василий Ломаченко
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Лома перезагрузил карьеру и интересен топам.

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Василий Ломаченко (W) - Джордж Камбосос
12 мая 2024, воскресенье. 07:20 МСК
Василий Ломаченко
Окончено
TKO
Джордж Камбосос

Василий Ломаченко не нуждается в особых представлениях. В любительской карьере украинец дважды выигрывал чемпионат мира, а также дважды становился победителем Олимпийских игр – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. После этого Ломаченко перешёл в профессионалы, где стал устанавливать рекорды. Уже в третьем поединке на профессиональном ринге он стал чемпионом мира в полулёгком весе, провёл несколько защит, после чего поднялся на категорию и в седьмом поединке в карьере стал чемпионом мира во втором полулёгком весе. Семь боёв и два титула чемпиона мира в двух категориях – фантастическая статистика. Но на этом Василий не остановился. Он перебрался в лёгкий вес, где также сумел стать чемпионом мира. В 12-м поединке на профессиональном ринге он завоевал пояс в третьей для себя весовой категории – в лучших традициях Роя Джонса.

Основные моменты турнира:
Ломаченко — Камбосос: Лома нокаутировал австралийца и снова стал чемпионом мира
Ломаченко — Камбосос: Лома нокаутировал австралийца и снова стал чемпионом мира

В лёгком дивизионе Василий остался надолго, собрал у себя три чемпионских титула и в 2020 году провёл объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира. В поединке с Теофимо Лопесом Ломаченко неожиданно уступил, утратив все свои пояса, но это не сломило Василия. Он вышел на победную тропу и получил ещё один шанс стать абсолютным чемпионом мира. В своём последнем поединке Ломаченко встречался с обладателем четырёх поясов – Девином Хейни. Василий провёл отличный бой, но судьи отдали предпочтение непобеждённому Хейни, вызвав массу споров. После этого Хейни оставил все пояса, за один из которых вновь боксировал Ломаченко.

Как Ломаченко «ограбили» в бою с Хейни:
«Бокс умер. Продвигают молодого, а не победителя». Реакция мира на поражение Ломаченко
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В соперниках у Василия оказался австралиец Джордж Камбосос. Джордж на шесть лет младше Ломаченко и не имеет такого любительского опыта, как Василий. При этом Камбосос отлично набивал рекорд в профессионалах у себя на родине, после чего отправился покорять мировой бокс. С рекордом 19-0 Джордж получил главный шанс в своей карьере и воспользовался им: Камбосос победил Теофимо Лопеса, который забрал пояса Ломаченко, и стал новым абсолютным чемпионом мира. Правда, ненадолго: после этого последовали два поражения от Девина Хейни, и Камбосос остался без поясов. Так что и для него поединок с Ломаченко был отличным шансом вернуться на вершину.

В стартовых раундах Камбосос целенаправленно работал по корпусу, стараясь с первых минут замедлить Василия. Ломаченко же всё это видел, и большинство ударов Джорджа приходились по воздуху. Сам же украинец отлично передвигался, был быстр, активно использовал переднюю руку и моментально включался в серии ударов. Значительно перебивал Ломаченко своего соперника, а Камбосос не понимал, как ему действовать против давления и скорости украинца.

Ломаченко рано думать о пенсии:
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«Я старый, моя карьера почти завершилась». Не рано ли Ломаченко собрался на пенсию?

В третьем раунде Джордж стал больше отвечать, старался заводить себя. Но при этом по эффективности Ломаченко всё равно был впереди. Василий много финтил, заставлял австралийца постоянно быть в напряжении. В концовке раунда боксёры сошлись в разменах и даже обменялись ударами после гонга, высказав друг другу недовольство. В четвёртом раунде Василий продолжал держать высокий темп, фехтовать передней рукой и постоянно раздёргивать соперника. Камбосос старался вкладываться в силовые удары, но скорость Ломаченко и его работа на ногах были на недосягаемом для австралийца уровне. В углу Джорджу подсказывали, что он должен именно драться с Василием, а не боксировать, потому что Василий по очкам уверенно забирал поединок.

Камбосос прислушивался к советам, старался затянуть Ломаченко в размены, в силовой бокс, но Ломаченко действовал грамотно. Василий через джеб постоянно заходил на ближнюю дистанцию и выбрасывал серии, после чего уходил на безопасную дистанцию. Джордж же был не готов к такому движению от 36-летнего украинца и никак не мог поймать соперника. Он по-прежнему искал счастье в ударах по корпусу, вкладывался в силовые удары, но Ломаченко всё это видел.

Не менялся рисунок поединка и на старте второй половины боя. Ломаченко задавал темп поединка, контролировал ситуацию, пробивал серии на ближней дистанции и уходил с линии атак. Показательным моментом был эпизод, в котором Камбосос хотел вложиться в силовой ответный удар, но Ломаченко ускользнул от австралийца, и тот, пробив в очередной раз по воздуху, просто упал. Тайминг Василия оказался на недосягаемой для австралийца высоте.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Фото: Getty Images

В поздних раундах Камбосос по-прежнему пытался затянуть украинца в размены в надежде нокаутировать соперника. Чаще подключал Джордж дальнюю руку, пробивал двойки, но всё это видел Ломаченко. Василий же гнул свою линию, по-прежнему залетал на ближнюю дистанцию, выбрасывал серию и уходил на безопасное расстояние. Австралиец никак не мог совладать со скоростью Василия, украинец раз за разом опережал своего соперника и смотрелся гораздо свежее.

В 11-м раунде Ломаченко поставил убедительную точку в поединке. Василий по-прежнему контролировал всё происходящее в ринге, гнул свою линию и сумел поймать раскрывшегося Камбососа. Украинец мощно пробил по корпусу австралийца, и Джордж был вынужден встать на колено. С трудом Камбосос пережил нокдаун и продолжил бой, но Василий обрушил на соперника шквал ударов и заставил угол австралийца выбросить полотенце. Василий Ломаченко одержал уверенную победу и стал новым чемпионом мира по версии IBF.

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