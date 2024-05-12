Эффектную чемпионку довёл до слёз ринг-анонсер. Нелепая ошибка привела к драме

12 мая в Перте (Австралия) прошёл грандиозный боксёрский вечер, который порадовал яркими противостояниями. А ещё он совершенно точно запомнится инцидентом, произошедшим во время поединка Нины Хьюз и Чернеки Джонсон. Девушки бились за чемпионский пояс по версии WBA, поэтому напряжение было невероятным. Хьюз (6-0) подходила к бою без поражений, а Джонсон (15-2) уже оступалась. Но при этом Чернека собрала огромную фан-базу своим эпатажным поведением и выглядела реальной претенденткой на титул.

Чернека – уроженка Новой Зеландии, которая представляет Австралию. И прямо сейчас она является одной из самых примечательных девушек в профессиональном боксе. Во-первых, Джонсон устраивает яркие взвешивания и пресс-конференции. Во-вторых, в ринге спортсменка отличается самоотверженностью, но от этого поединки превращаются в кровопролитное зрелище. А ещё Чернека заявляла о желании подраться с Эбани Бриджес. Она даже намеревалась провести ради этого изнурительную весогонку и спуститься в чужой дивизион. Если такой поединок получится провести, он совершенно точно соберёт огромную аудиторию.

Сам поединок Хьюз и Джонсон получился очень близким. На протяжении всех 10 раундов соперницы обменивались мощнейшими атаками, поэтому лица были покрыты сечками. И все-таки казалось, что бой вела Чернека. Она выглядела мощнее соперницы, да и попадала точнее. Но довести дело до досрочной победы не получилось. Всё определяло судейское решение. И обычная формальная процедура превратилась в главное событие всего вечера для спортсменок.

Ринг-анонсер бодро начал объявлять оценки. Сначала он заявил, что один из рефери отдал девушкам ничью. А затем сказал, что два других поддержали… Хьюз. Нина бросилась к тренеру и начала праздновать с ним победу. Чернека же обречённо пошла в свой угол, на ней просто не было лица. Курьёзнее всего было смотреть на рефери, который понимал, что что-то идёт не так. Сначала он едва не поднял руку Чернеки, а затем обескуражено смотрел по сторонам.

Чернека Джонсон Фото: Warren Little/Getty Images

Прошло буквально несколько секунд, а над ареной вновь прозвучал голос комментатора. Удивлённых девушек попросили ещё раз вернуться в центр ринга. И произнёс ровно те же самые оценки, но уже в пользу Чернеки! Видимо, такие эмоциональные качели окончательно выбили Джонсон из колеи. Красотка из Новой Зеландии, представляющая в профессиональном боксе Австралию, буквально разрыдалась от избытка чувств. Теперь было жалко смотреть на Нику. Она всячески пыталась показать своё возмущение и даже сарказм. Но чувствовалось, что первое поражение, тем более объявленное таким образом, может сильно ударить по эмоциональному состоянию.

Чернека одержала важнейшую победу, повесила на свои плечи ещё один пояс и становится доминирующей силой в дивизионе. А поединок с Эбани Бриджес за звание главной красотки мирового бокса становится всё ближе. Но есть ощущение, что после такого Хьюз будет буквально требовать реванш.