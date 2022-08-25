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Усик – Джошуа 2, как прошёл поединок Усика и Мехонцева, полный бой, видео

«Украинец бегал, словно я с топором был». Как Усик получил между ног и проиграл россиянину
Евгений Нарижный
Бой Усика и Мехонцева. Обзор. Видео.
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Егор Мехонцев уверен, что не бил Александра в пах, а соперник симулировал боль.

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Александр второй раз переиграл Эй Джея, и следующим его соперником может стать Тайсон Фьюри. С боксёрами из России Усик в ближайшее время точно не встретится, а в профессиональной карьере он бился с ними лишь дважды и оба раза одерживал победу. Но в любителях у Александра были проблемы с россиянами.

Последнее поражение перед переходом в профи Усик потерпел от Егора Мехонцева. Спортсмены сразились в полуфинале чемпионата мира по боксу в Милане, где представляли категорию до 91 кг. На пути к очному поединку Усик и Мехонцев проехались по оппонентам, выиграв все свои поединки по очкам, и почти все – разгромно. Схватка в полуфинале для обоих не получилась такой же простой.

Александр Усик

Александр Усик

Фото: DanLak Photography/ullstein bild via Getty Images

В первом раунде оппоненты не были слишком активны. Усик держал дистанцию и не подпускал к себе россиянина. Александр часто пятился, чтобы не пропустить, однако в нужный момент сам выбрасывал точные удары. Отрезок закончился со счётом 3:2 в пользу украинца, но это было только начало.

Во второй трёхминутке Мехонцев усилил напор, но по Усику было чрезвычайно сложно попасть. Александр мастерски уходил от всех выстрелов Егора и при этом сам не спешил атаковать – в первую минуту соперники не донесли ни одного точного удара. Раунд в целом получился тягучим – Усик и Мехонцев пусть и рубились, но регулярно входили в клинч. Перед решающим отрезком на табло горело 6:5 в пользу украинца.

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Зато в третьем раунде Мехонцев подстроился под стиль соперника. Он понял, что Усик продолжит сушить поединок, а потому не стал сбавлять темп, а только увеличил скорости. Россиянин стал действовать агрессивнее, он навязал сопернику рубку, в которой оказался лучше.

Во время одного из разменов Мехонцев зарядил Усику прямо в пах. Александр немного попрыгал на пятках и продолжил – заодно немного передохнул, а соперника оштрафовали на два очка. За полторы минуты до конца бой по-прежнему выигрывал Усик, но Мехонцев переломил ход встречи – благодаря граду ударов по голове он быстро повёл, а затем закрепил преимущество. Итоговый счёт – 14:10 в пользу россиянина.

Видео боя можно посмотреть в телеграм-канале @ChampFight.

После боя тренер Усика Сергей Доценко был недоволен судейским решением. По его словам, судьи были на стороне россиянина. Мехонцев и сам не был уверен, что побеждает во время поединка, о чём боксёр заявил после чемпионата мира.

«С Усиком бой был реально трудным. Украинец избрал достаточно неожиданную тактику: попросту бегал от меня по рингу, как будто я на него с топором шёл. До поры до времени это приносило ему успех. По ходу поединка я, конечно, не знал, какой счёт, но ощущение было, что проигрываю. В последнем раунде я резко активизировался, да и Усик подустал.

В один из моментов я ударил его в корпус, а он рухнул на ринг и стал изображать, будто я попал ему ниже пояса. Не бил я его туда – у боксёра в этом месте есть защитная ракушка, и, если бы удар в неё пришёлся, я бы это сразу почувствовал. Усик просто схитрил, но судьи ему поверили, и два очка с меня сняли. Я так разозлился, что на последней минуте провел пять или шесть удачных атак подряд», – рассказывал Мехонцев «Советскому спорту».

В финале чемпионата мира Мехонцев победил кубинца Осмая Акосту, а Усик с тех пор больше не проигрывал в ринге. Возможно, уже скоро Александр встретится с самым сложным соперником в карьере – в таком случае Тайсону Фьюри точно стоит взглянуть на поединок украинца с Мехонцевым.

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