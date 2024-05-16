Как дерётся Усик и в чём его главный секрет? Интервью с экс-соперником Александра

18 мая в Эр-Рияде состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Перед боем мы поговорили с бывшим соперником и спарринг-партнёром Усика Андреем Князевым. Он рассказал, почему завершил карьеру, вспомнил бой Фьюри с Нганну и назвал главные особенности Усика, которые отличают его от других боксёров.

— Чем сейчас занимаетесь?

— У меня охранная организация, и я так, для себя тренируюсь. Спорт не бросаем.

— Как идёт дело с организацией? Вы работаете, насколько я понимаю, преимущественно с футбольным клубом «Факел»?

— Нет, «Факел» — одно из наших направлений. Охраняем заводы, развлекательные центры, клубы, рестораны.

— Есть ли интерес к возобновлению карьеры, вы ведь не боксируете с 2020 года? Не связывались с вами на эту тему промоутеры?

— Я, честно говоря, ждал, придёт интерес или нет, но пока не приходит. Нет вдохновения. Боксировать надоело. Связывались со мной последний раз два года назад.

— Последние бои у вас складывались неудачно. Повлияло ли это на решение уйти?

— Может быть, да. Не прямо точно, но 20-30%. Я всю жизнь тренировался, боксировал. Да и считаю, что последние два боя были равными. Последний поединок был в супертяжах — вообще не мой вес. Просто не было соперника на 91 кг. В последнее время я больше пытаюсь бороться, смена деятельности такая. Для разнообразия, скажем так.

— Может, тогда выступили бы по правилам ММА? Или в кулачных боях?

— Кулачка, наверное, точно нет. Руки разбиты, там я что-нибудь поломаю. По поводу ММА не знаю. Я просто тренируюсь, наслаждаюсь процессом. Нравятся сами тренировки. Я тренируюсь лет с девяти. Некоторые могут потренироваться месяц и пойти, подраться. Я же всю жизнь тренировался. А там ещё такие тренировки с жёсткими спаррингами, как соревнования. Со временем выгорает желание. Нет голода. Сейчас анализирую своё состояние. Раньше внутри что-то сидело, толкало, чтобы показать, что я лучший. А так, чтобы выйти и заработать, меня это не мотивирует. Конечно, деньги есть разные, но пока так.

— А смотрите сейчас бокс?

— Не так, чтобы от начала до конца, а просто проматываю к каким-то определённым боям. Только те, которые мне интересны. Нет такого, чтобы сидеть часами, смотреть.

— Сейчас нередко проходят бои между боксёрами и представителями ММА, вам эта инициатива как? Интересно смотреть такие бои?

— Конечно, прикольно, когда бойцы из разных дисциплин дерутся. Вот когда Нганну дрался с Фьюри. Бой с сильнейшим боксёром мира, и так хорошо себя показал.

— Это была недооценка со стороны Фьюри или Нганну хорош?

— Если бы недооценка, то он мог так раунд-другой отработать, потом включиться. Нганну хорош, уровень бокса у него достаточный. В том бою точно. Если бы он дошёл до титульного боя, то боксёрам стоило бы задуматься. Просто в ММА сейчас подтянулись, и руки, и ноги у них на хорошем уровне. Не все, но Нганну вроде даже спарринги боксёрские проводил. Увлекался боксом. Тут ещё такой момент, что он там и не устал, и смотрелся хорошо. По моим ощущениям, если человек так проводит первый бой с таким соперником, то это разрушает многие стереотипы.

— Потом был бой Нганну с Джошуа и поражение нокаутом.

— Это всегда дело случая. Может, там договорились, не знаю, как всё было. Трудно сравнивать. Он такой бой провёл с Фьюри, который даже сильнее, на мой взгляд, чем Джошуа. А Энтони вышел и в школу сводил Нганну.

— Фёдор Емельяненко много говорил про бой с Майком Тайсоном. Посмотрели бы такое?

— Конечно, посмотрел бы. Фёдор, думаю, точно в кондициях. Насчёт Тайсона не знаю.

— В итоге Тайсон будет биться с Джейком Полом. Причём бой санкционирован. Видите в этом смысл?

— Ну если Тайсон чувствует, что готов, то пусть дерётся, конечно. По поводу шансов сказать сложно, потому что не знаю Пола и его уровень.

Дуэль взглядов Майка Тайсона и Джейка Пола Фото: Getty Images

— В России сейчас три чемпиона мира. Вы видите кого-то, кто мог бы присоединиться к Биволу, Бетербиеву и Тищенко?

— Я не очень пристально наблюдаю. Все названные боксёры хороши, да, а так, особо не могу ничего сказать.

— Бой Бивола и Бетербиева был самым ожидаемым боем года?

— Для меня это не был долгожданный бой. Для мира бокса — да, а для меня — будет и будет. Результат интересен. Оба хорошие, кто своё навяжет, тот выиграет.

— В итоге Бетербиев снялся из-за травмы. На ваш взгляд, бой ещё может состояться?

— Всё возможно. Нганну смог с Фьюри подраться, так что всё возможно.

— Как вам в целом крупные турниры, которые устраивает Саудовская Аравия? Это даст какой-то новый толчок боксу?

— Уже даёт. Нашим же никуда особо и нельзя выезжать, кроме Саудовской Аравии. Популяризация нормальная идёт. Одно время бокс затухал, а сейчас наоборот.

— Один из ваших самых известных соперников — Александр Усик. Каким боксёром вы его помните? Какие у него главные особенности в ринге?

— Передвижение, темп, хорошо дышит. Хорошая защита.

— Ваш бой был в Киеве. Это как-то давило на вас, мешало? Ждали каких-то обязательных гарантий безопасности?

— Ничего не давило. Когда прилетели, зашли в аэропорт, люди с автоматами стояли. Было непривычно. А вышли оттуда, и дальше всё нормально, обычно.

— Вы говорили, что рефери рано остановил ваш поединок. Не искали позже возможности для реванша? Возможно, незамедлительного.

— Нет. По бою я чувствовал, что проигрывал. Незамедлительный реванш точно был бы неуместен. Надо было по-другому подходить к подготовке, набирать «физуху» в два раза больше. Усик физически сильный и работоспособный.

— При этом есть мнение, что Усику не хватает мощи в тяжах.

— А зачем ему мощь? У него просто работа другая. Мне кажется, он, когда боксирует, просто кайфует, наслаждается процессом. У него нет задачи быстро финишировать, ему нравится сам процесс, нравится обмануть, обыграть. А первый раунд там идёт или 10-й, ему не принципиально. Он всегда готовится на длинные бои, чтобы самому побольше кайфануть. У меня такие ощущения.

Александр Усик Фото: Getty Images

— Можно ли назвать корпус его слабым местом? Вы его пробивали в печень, Бетербиев тоже, был спорный момент с Дюбуа.

— Не могу сказать, что у него есть какие-то явные слабые стороны. Ну в печень все попадают. Не могу сказать, что это у него слабое место. Наоборот, он постоянно перекрыт. Он просто сказал мне, что я зацепил в корпус, но в бою этого не показал.

— Вы были и спарринг-партнёром Усика. Там он представал другим боксёром или абсолютно такой же?

— Там я увидел, что он делает очень много работы. Не так, чтобы просто попрыгать, а проводил по 15-20 раундов, когда готовился к 12-раундовому бою. Он проделывает очень много работы. Я ездил в Германию с Марко Хуком спарринговать, и они там больше восьми раундов не стоят. Потом добегают на стадионе или по мешку работают. А Усик при мне стоял 15 раундов.

— Вы и с другими топовыми боксёрами поработали. Работа Усика сильно отличается?

— Гриша Дрозд тоже хорошо работал, был сильный физически, стоял 15 раундов. А в Европе точно не стоят больше шести-восьми раундов. Усик стоит ещё больше, чем надо.

— Также ваши слова, что именно перебоксировать Усика нереально, а может ли это сделать Фьюри? На бумаге его стиль для этого подходит, как кажется.

— После боя Фьюри с Нганну вообще ничего нельзя говорить про Тайсона. Не знаешь, что будет. Нганну с ним 12 раундов дышал. Мне сложно прогнозировать что-то по бою с Усиком. Так-то я думаю, что если кто и может побить Усика, то это Фьюри. У него габариты, он такой корявый, неудобный.

— Усик сейчас фаворит по котировкам. Это оправданно? В чём его секрет?

— Из-за боя Фьюри с Нганну, думаю. Но тот бьёт, поэтому Тайсон его опасался. А Усик бросает не один удар, а 200 у него вылетает, и он не устаёт. Может, и устаёт, но не показывает этого.

— То есть его можно только переработать в физике?

— Да, и для этого надо, чтобы у тебя был большой запас. Всегда с игровиками такими высокими выходишь, думаешь, что через пару раундов задышит, тем более по корпусу ты попадёшь ещё. А он нет, много работает, хорошо дышит. И его движение постоянное. Он может 12 раундов прыгать и не переживает, что устанет. Усика вообще сложно победить. У него и школа бокса хорошая, и физика. Руки всегда у головы держит. Что на спаррингах, что в бою, он как будто по учебнику работает. Всё делает так, как нужно.

— Бой был запланирован на февраль, но Фьюри снялся из-за рассечения. Были разговоры, что это могло быть подстроено, чтобы отложить бой на более позднюю дату.

— Тут всё может быть. На таком уровне всё имеет место быть. Фьюри то воспринимает, то не воспринимает серьёзно, а когда дата боя всё ближе, то начинаешь думать по-другому. Усик же не полноценный супертяж, и проиграть ему для Фьюри будет нормальным ударом по самолюбию.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

— То есть он мог себе таким образом выкроить побольше времени на подготовку?

— Ну сейчас посмотрите на его форму, сколько он скинул. Мне кажется, он в такой форме никогда не был. Он как Усик сейчас, даже живота нет.

— Такие срывы и переносы сильно ломают подготовку?

— Думаю, Усика подготовку ничего не ломало. Отдохнул недельку и опять начал тренироваться. Он постоянно тренируется. Чуть отпустил, чуть натянул, и всё. Проблем особых нет.

— Фьюри обычно давит оппонентов в том числе психологически. Вы и бились, и тренировались с Усиком. Можно залезть к нему в голову?

— Не думаю, что Фьюри сможет. Усик, грубо говоря, выиграл уже всё. Вот один бой ему ещё, и всё. А вот Фьюри можно залезть в голову. Нганну, мне кажется, это и сделал. К Усику же в голову за всё это время никто не залезал. Скажем так, Фьюри и сам может залезть, но и к нему также можно залезть.

— И всё же — финальный прогноз на бой?

— 60 на 40 в пользу Усика.