Фьюри побывает в нокдауне, Усик жёстко пропустит по корпусу. Как пройдёт бой века у тяжей

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF. От поединка невероятные ожидания, поскольку в ринге сойдутся одни из лучших боксёров на планете. Мы попытались предсказать, как именно будет складываться поединок Тайсона и Александра буквально по раундам.

Начинать мы решили прямо с выходов. Совершенно точно можно ждать максимальной концентрации от Александра. Усик перед боем очень спокоен и сосредоточен. А на пресс-конференции он был немногословен и невозмутим. Поэтому и выход получится таким же – никаких танцев и кривляний. Зато совершенно иного все ждут от Тайсона. И Цыганский король должен порадовать и костюмами, и самой церемонией. Британец должен дать огня.

Тайсон Фьюри Фото: Zac Goodwin/Getty Images

Первый раунд просто обязан получиться «сухим». Скорее всего, на его протяжении мы можем вообще не увидеть ударов. Соперники прекрасно понимают опасность друг друга. Поэтому три минуты обязаны отвести на раскачку. Дисциплинированная работа приведёт к тому, что спокойный раунд завершится на карточках судей без преимущества одного из бойцов.

На пассивный характер стартовых минут поединка намекает и заслуженный российский тренер Виталий Сланов: «Вперёд никто не понесётся. Они никогда этим не занимались. Будет тактическая игра весь бой. Усику нужно взвинтить темп, раздёргивать. У меня в голове есть рисунок. Я думаю, никто не будет рисковать. Они будут пять-шесть раундов стараться переиграть [друг друга]».

Во втором раунде Тайсон пойдёт вперёд. Он прекрасно понимает, что именно в первой половине поединка будут его главные шансы. Поэтому пластичный британец будет очень агрессивно давить оппонента. А Усик попытается искать свои возможности в контратакующей манере.

Александр Усик Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

В третьем раунде Фьюри вновь попытается завладеть инициативой. Он станет доставать соперника с дистанции. Усик будет терпеть и ждать. А всё потому, что после экватора поединка он сможет включиться на максимум. И, значит, сначала попробует экономить силы.

В четвёртом раунде британец станет форсировать события и сближаться. Британец любит в нужный момент буквально наваливаться на соперников. 120 кг веса – отличная возможность изнурить оппонента, если буквально виснуть на нём. Поэтому Тайсон поведёт себя именно так.

Тайсон Фьюри и Дерек Чисора Фото: Mark Leech/Getty Images

В пятом раунде случится первое знаковое событие. Усик пропустит удар в корпус и сядет на колено. Но покажет, что пропустил в пах. К такой хитрости Александр прибегал в поединке с Даниэлем Дюбуа. Не откажется он от этого и сейчас. Стоит отметить, что Усик часто использует подобный приём.

Эдуард Кравцов глава тренерского совета сборной России по боксу «У Усика проблемы и с корпусом, и с психологией. Он более аккуратный и осторожный. Но сейчас это одна из проблем. Уже не в первый раз у него эти закосы. Так было и в 2009 году с Мехонцевым. Корпус – это всё психология. Он даёт себе слабинку, ломается. Вся его бравада, политические заявления… Всё это защитная реакция на слабость психологии».

В шестом раунде пауза, которую Усик возьмёт после «удара в пах» начнёт сказываться. Александр начнёт перехватывать ситуацию и двигаться активнее. Он попытается доказать, что вторая половина поединка – его стихия. И к ней важно подойти в хорошем настроении.

А в седьмом раунде Усик начнёт перебивать Тайсона на руках. Но тот на опыте станет часто клинчевать и буквально виснуть на сопернике. Основная задача будет заключаться в том, чтобы просто «сушить», удерживая преимущество, которое было добыто в ранних трёхминутках.

Восьмой раунд станет второй опорной точкой. За профессиональную карьеру британец семь раз падал в нокдаун. Кажется, будет и восьмой. Усик может вовремя начать форсировать события. И отправит Тайсона на канвас за счёт серии ударов.

Александр действительно любит «насы́пать» атаками. На это указал известный российский боксёр Эдуард Трояновский: «Конечно, поединок может закончиться нокаутом. Хотя Александр и не обладает нокаутирующим ударом, но он может насы́пать, взять количеством и изнурить. Довести до нокаута. А Фьюри тяжелее. И его ударчик – мама, не горюй. Он многих валял».

Девятый раунд станет испытанием на прочность. А всё потому, что Фьюри важно будет отстоять после нокдауна. Усик же попытается отправить в свою копилку важнейший раунд по очкам. Он прекрасно понимает, что ввязываться с Тайсоном в открытую рубку не стоит. Поэтому попробует действовать без лишней активности, но с нужной интенсивностью.

10-й раунд – стихия Фьюри. Британец окончательно отойдёт от нокдауна, что позволит ему полностью перехватить инициативу. И Цыганский король попытается очень грамотно провести чемпионские раунды. Опыта Тайсона должно хватить, чтобы поставить оппонента в тупик.

11-й раунд – затухание поединка. Не стоит ждать от чемпионских раундов жары. Там соперники включатся в излюбленную для каждого игру. Фьюри – повиснет, Усик – будет танцевать и искать корпус сериями ударов. Только так он получит возможность забирать очки.

Тайсон Фьюри Фото: Julian Finney/Getty Images

12-й раунд может обернуться полным штилем. Близкий бой отразится на карточках судей, соперники это понимают. Поэтому сильно форсировать события и рисковать они не станут. Так что ждём от заключительной трёхминутки минимального количества ударов.

Есть ощущение, что такой поединок просто обязан завершиться судейским решением. А там в очень близком противостоянии сильнее окажется Фьюри. Такая картинка рисуется в наших головах. А как считаете вы, как именно будет складываться самый важный поединок XXI века у тяжеловесов?