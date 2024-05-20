Большая карьера Крашера подошла к концу. Почему Ковалёву пора уходить

18 мая в Эр-Рияде Сергей Ковалёв провёл свой первый поединок за два года. Крашер после поражения от Сауля Альвареса в 2019 году перебрался в первый тяжёлый вес и заявил о желании завоевать титул чемпиона ещё раз.

Но, судя по всему, желание не сбудется. Два года назад Ковалёв справился с Тервелом Пулевым, победив единогласным решением, и потом долгое время простаивал. Бой с непобеждённым Робином Сафаром должен был ответить на вопросы о состоянии и перспективах Сергея. Если до поединка россиянин улыбался, шутил и снимал видео прямо на сцене, где проводили битвы взглядов, то в самом поединке всё пошло не так гладко.

Сафар моложе Ковалёва на 10 лет, и разница в скорости была ощутимой. Швед легко забрал инициативу, мощно отрабатывал по корпусу Сергея и периодически хорошо вкладывался в силовые панчи. Ковалёв, который раньше славился умением уничтожить соперника, не мог плотно попасть и клинчевал. За счёт опыта Крашер забирал некоторые отрезки, но глобально уступал во всём. Неудивительно, что в итоге всё это завершилось жутковатым нокдауном в 10-м раунде. Ковалёв пошёл вперёд спасаться от поражения и едва не подарил Сафару досрочную победу.

Российскому боксёру не хватило скорости, остроты, функциональной подготовки. Нельзя сказать, что Сафар был каким-то монструозным и просто «съел» ветерана. Скорее, швед смотрелся хорошо на фоне потяжелевшего Ковалёва.

После боя Сергей был довольно самокритичен: «Подшутил над соперником и сам прикурил. Так бывает. Конечно, сказался долгий простой. Не пойму, почему заволновался, переживал в день боя, как новичок. Перегорел. Вышел в ринг ватный, резкости не было, скорости не было, остроты не было. Не знаю, то ли года, то ли эти долгие паузы сказываются. Сейчас отдохну и буду принимать решение, что делать дальше. Пока мысли такие… Но что нас не ломает, делает нас только сильнее. Поэтому всем добра. Спасибо за поддержку».

Вероятнее всего, сказались и простой, и возраст. К сожалению, как бы Ковалёву ни хотелось обратного, он довольно сильно сдал и уже не в состоянии конкурировать на самом высоком уровне. И большой вопрос, интересно ли ему боксировать «просто так», без титульных амбиций. 10 лет назад Сергей был на вершине и считался одним из сильнейших российских боксёров. Но поражения его доломали, и мы увидели худшую версию Ковалёва.

Сергей Ковалёв — Робин Сафар Фото: Richard Pelham/Getty Images

Максим Бабанин видит также вариант, при котором Сергей будет принимать относительно большие бои с соперниками уровня того же Сафара и, по сути, выступать трамплином для молодых: «Будущее зависит от предложений. Если он кому-то будет интересен для рекорда. Думаю, у него предложения ещё будут. У него хороший рекорд. И он может помогать расти в рейтинге. А если нет, то прекрасная идея – провести поединок в Челябинске и завершить карьеру».

Становиться строчкой в резюме нового поколения Ковалёву вряд ли захочется. Да и это было бы, наверное, не совсем правильно. Безусловно, есть ещё и финансовый вопрос, и, может быть, Сергей хотел бы заработать. Но если абстрагироваться от этого, то завершение карьеры выглядит логичным вариантом. Мало кому удавалось уйти вовремя, так что и Ковалёв не исключением. Бой с Сафаром стал последним звонком — пора. Скорость уже не вернётся, выносливость лучше не станет.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко также считает, что его соотечественнику стоит подумать об уходе: «Если ему будут давать хороших и голодных проспектов, то это может закончиться очень плачевно. Ковалёв сделал свою историю. На мой взгляд, это один из самых выдающихся боксёров в российской истории. Спасибо Серёге за выдающуюся карьеру, но ему нужно думать об её завершении».

Грустно, но можно резюмировать, что Крашер уже не тот и не вернётся на свой уровень. Не вернётся даже на уровень, которого будет достаточно, чтобы продвигаться по рейтингу выше. А значит, пора уходить. Красивого прощания пока тоже не вышло, но карьера выдалась насыщенной и яркой. Будет, что вспомнить.