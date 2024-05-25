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Пейдж Ванзант — Элли Брук, Misfits Boxing 15, когда бой, где смотреть, бой по боксу, кто фаворит, онлайн-трансляция, лайв

Пейдж Ванзант — Элли Брук: секс-символ ММА справится с актрисой фильмов для взрослых? LIVE
Яхья Гасанов
Пейдж Ванзант — Элли Брук
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Ждём очень яркое шоу.

В ночь с 25 на 26 мая в Хьюстоне (США) состоится очередной турнир промоушена Misfits Boxing. Главным событием вечера станет поединок двух очень ярких девушек — Пейдж Ванзант и Элли Брук.

Ванзант известна всему миру как бывший боец UFC и секс-символ ММА, но популярность её растёт в первую очередь за счёт контента для подписчиков. Элли Брук — любительница устроить яркое представление перед боем. Несмотря на рекорд в боксе 4-1, Элли многие знают не по боям. Девушки уже устроили красочное взвешивание, привлекли внимание к своему поединку, а совсем скоро определят, кто сильнее в ринге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Ванзант собиралась вернуться в бои ешё в марте:
Главный секс-символ MMA возвращается. У Ванзант закончились деньги?
Главный секс-символ MMA возвращается. У Ванзант закончились деньги?

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Где смотреть турнир с боем Ванзант — Брук Когда состоится турнир с боем Ванзант — Брук Полный кард турнира с боем Ванзант — Брук
Live Яхья Гасанов

😇Основной источник дохода Ванзант — не бои

Ванзант периодически удивляет громкими заявлениями:
Интим выгоднее карьеры в ММА. У UFC по-прежнему проблемы с зарплатами бойцов?
Интим выгоднее карьеры в ММА. У UFC по-прежнему проблемы с зарплатами бойцов?
09:50 Яхья Гасанов

⭐️ Промоутер Misfits: Брук и Ванзант — самый масштабный женский бой для нас

«Не сомневайтесь, это колоссальный бой в мире бокса. Поединок Брук и Ванзант — самый масштабный женский бой, который мы когда-либо проводили в этой сфере. Брук — номер два в рейтинге P4P в Misfits Boxing, но Ванзант — самое большое испытание для неё в боксёрской карьере», — сказал Калле Зауэрланд.

09:50 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Ванзант — Брук

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:49 Яхья Гасанов

🥊 Для Пейдж это дебют в боксе

Раньше Ванзант выступала в ММА и кулачных боях в лиге Bare Knuckle. Теперь новые вершины. А у Брук это шестой бой по правилам бокса, её рекорд 4-1.

09:49 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с боем Ванзант — Брук

Турнир Misfits Boxing состоится в ночь на 26 июня в Хьюстоне на арене «NRG Stadium». Ивент стартует в 2:00 по московскому времени.

09:49 Яхья Гасанов

🤔 Ванзант заявляла о возвращении ещё в марте, но в итоге бой состоится лишь сейчас

«На днях звонил менеджер, предлагал бой по правилам бокса. Я согласилась. Все подробности, наверное, раскрывать нельзя, ведь контракт ещё не подписан. Сперва мне предложили провести бой 23 марта. И я сказала менеджеру: «Чёрт возьми! Конечно же, да!» Но потом пошли разговоры о переносе на май или июнь. Сперва думала, что вновь буду драться на голых кулаках, но, когда мне предложили бокс, я сразу же согласилась», — сказала Ванзант на своём YouTube-канале.

09:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с боем Ванзант — Брук

Пейдж Ванзант — Элли Брук;
Ле’Вон Белл — Тристан Хэмм;
Окемба Джибунор — Брендан Келли;
Ри Му — Элайджа Смит;
Джереми Парк — Энтони Варгас;
Элен Поточник — Лорен Бейкер;
Алисия Мейджен — Джессика Дюбан;
Би Нгуйен — Сильвия Фернандес;
Оскар Перес — Рафаэль Рейес.

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Новости. Бокс/ММА
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