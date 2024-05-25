Пейдж Ванзант — Элли Брук: секс-символ ММА справится с актрисой фильмов для взрослых? LIVE

В ночь с 25 на 26 мая в Хьюстоне (США) состоится очередной турнир промоушена Misfits Boxing. Главным событием вечера станет поединок двух очень ярких девушек — Пейдж Ванзант и Элли Брук.

Ванзант известна всему миру как бывший боец UFC и секс-символ ММА, но популярность её растёт в первую очередь за счёт контента для подписчиков. Элли Брук — любительница устроить яркое представление перед боем. Несмотря на рекорд в боксе 4-1, Элли многие знают не по боям. Девушки уже устроили красочное взвешивание, привлекли внимание к своему поединку, а совсем скоро определят, кто сильнее в ринге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.