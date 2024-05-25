Усик просит отсрочить обязательную защиту. Какие шансы остаться абсолютным чемпионом?

Александр Усик чуть менее недели пребывает в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и владеет четырьмя основными поясами — IBF, WBA, WBO, WBC. В дополнение к этому Усик возглавил рейтинги pound-for-pound и считается лучшим боксёром мира.

Без ложки дёгтя тоже не обошлось — известные инсайдеры уже сообщили, что IBF (Международная боксёрская федерация) планирует 1 июня лишить Усика своего пояса за отказ встречаться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. Если всё так и получится, то Александр проведёт всего пару недель в ранге абсолютного чемпиона. Логика простая — у Усика маячит реванш с Тайсоном Фьюри, а Хргович чемпиону неинтересен. Соответственно, это будет задерживать дивизион, так как претендент не получает заслуженный титульный шанс.

А ведь есть вероятность, что и другие организации последуют примеру IBF и начнут требовать от Усика проведения обязательных защит титула. Менеджер Александра уже заявлял, что команда запросит отсрочку, а позже издание The Ring подтвердило, что Усик запросил возможность провести реванш с Фьюри, а уже потом встретиться с Филипом Хрговичем.

Надо сказать, что глава IBF сам первым заговорил о том, что чемпион может попросить отсрочку, и при этом объяснил, почему могут лишить Усика пояса: «Согласно правилу, в вашем контракте не должно быть пункта об обязательном реванше, который помешает защите титула. Это не секрет для промоутеров. Каждый в той или иной степени знает о последствиях. Мы уже поступали так раньше. Любой действующий чемпион IBF может попросить об исключении. Может ли команда Усика сделать это? У них есть на это право. Почему они этого не сделали? Я не знаю. В данный момент на кону боя Дюбуа – Хргович нет титула. В данный момент».

Александр Усик — Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

В команде самого Хрговича уже отреагировали, и там, конечно, недовольны: «Филип уже несколько лет является обязательным претендентом. Фьюри и Усик договорились о поединке с условием, что победитель незамедлительно откажется от титула. Если Александр не освободит пояс до субботы, то можно считать, что это соглашение уже нарушено».

Новых заявлений от IBF не было, так что пока нет понимания, станет ли бой Хргович — Дюбуа титульным. Есть и вариант, при котором для этого поединка введут временный пояс и будут морозить победителя следующие 6-9 месяцев, пока Усик отобьётся с Фьюри в реванше. Но практика показывает, что шансов на это не очень много. IBF считается самой жёсткой организацией в этом плане, и они не раз и не два лишали чемпионов пояса.

Сталкивался с этим и Тайсон Фьюри. В 2015 году Цыганский король победил Владимира Кличко и отобрал у него три титула, в том числе и IBF. Однако в контракте был прописан реванш, то есть победитель не планировал встречаться с обязательным претендентом Вячеславом Глазковым. Реакция IBF была показательна — через 10 дней Фьюри остался без пояса. К слову, и реванша с Кличко не было, так как Тайсон взял длительную паузу в выступлениях.

Леннокс Льюис в начале нулевых тоже отказывался от боёв с обязательными претендентами, за что и лишился титулов WBA и IBF. Та же судьба в 2018 году постигла Геннадия Головкина, от которого требовали поединка с Сергеем Деревянченко. В итоге чемпион отказался от боя с претендентом в пользу прибыльного реванша с Саулем Альваресом, а IBF оставила Геннадия без пояса.

Геннадий Головкин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Самый свежий пример — Теренс Кроуфорд. Относительно недавно он разобрался с Эрролом Спенсом, и в контракте опять-таки был прописан реванш. IBF предписала Кроуфорду начать переговоры о бое с Джароном Эннисом, однако команда Теренса сообщила, что Спенс активировал пункт о незамедлительном реванше. В ответ Международная боксёрская федерация лишила Кроуфорда титула. Но надо сказать, что абсолютным чемпионом мира он пробыл около двух месяцев.

У Усика объективно маловато шансов на то, чтобы остаться абсолютным чемпионом к реваншу с Фьюри. Конечно, были и исключения, как Джермелл Чарло, которого полтора года не трогали и не требовали от него обязательных защит, но в данном случае есть свои нюансы. Ещё в прошлом году Филип Хргович был обязательным претендентом, но IBF не лишала Усика пояса, позволив ему трижды согласовать бой с Фьюри, который постоянно переносился. То есть это уже было одолжением для чемпиона.

Пойдёт ли организация на уступки во второй раз? Большой вопрос. Морозить Хрговича вечно они не могут. Особенно если он 1 июля разберёт Дюбуа. Потеряет ли в статусе реванш Фьюри с Усиком, если на кону будут три пояса, а не четыре? Незначительно, но, конечно, намного красивее дать вывеску поединка за абсолютное чемпионство. Это больше денег для всех, и это привлечёт больше внимания. Тем не менее всё идёт к тому, что Усику осталось недолго ходить в статусе абсолютного чемпиона мира.