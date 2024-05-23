Хорватский Зверь заберёт у Усика пояс. А потом станет главным соперником Александра

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. Одной из главных звёзд вечера совершенно точно станет россиянин Дмитрий Бивол. Он выйдет в ринг с талантливым ливийцем Маликом Зинадом. Но и помимо них будет на кого посмотреть. В интереснейшем поединке схлестнутся тяжеловесы Филип Хргович и Даниэль Дюбуа. Хорват является обязательным претендентом по версии IBF. И если Зверь сможет победить британца, он должен стать следующим соперником обладателя чемпионского пояса – Александра Усика.

Филип уже давно горит желанием сразиться с Александром. И он уверен, что сможет добиться поставленной цели: «Я следующий в очереди на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я буду драться с победителем боя между Усиком и Фьюри. Год будет очень интересным. Я думаю о тебе, Усик, и мы скоро встретимся. Я побью тебя. Извини, но я тот человек, который станет абсолютным чемпионом мира».

У Хрговича довольно богатая на события любительская карьера. На этом уровне хорват провёл 89 поединков, 74 из них завершил победам. И 17 раз Зверь вырубал своих оппонентов нокаутами. А для любительского бокса это очень внушительный показатель. Выступал Филип и на Олимпиаде – случилось это в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В полуфинале Хргович потерпел поражение решением большинства судей (1:2) от опытного француза Тони Йока. Тот в итоге стал олимпийским чемпионом, а хорват завоевал бронзовую медаль.

На профессиональном уровне Зверь дебютировал в 2017 году. И за семь неполных лет успел провести 17 поединков, хорват старается максимально часто выходить в ринг. Боксёр славится своей мощью – 14 раз он финишировал соперников нокаутами. Поэтому оппоненты начинают переживать за здоровье ещё до начала боя. Последний поединок Хрговича и вовсе продлился всего лишь 106 секунд. Случилось это в декабре 2023 года… во всё том же Эр-Рияде. Примечательно, что тогда в карде также значился бой Дмитрия Бивола. Россиянин легко расправился с Линдоном Артуром.

А соперником Филипа стал опытнейший представитель Австралии Марк де Мори (41-2-2). Но 41-летний соперник ничего противопоставить хорвату так и не смог. С самого начала поединка Хргович полностью завладел инициативой и начал методично разбивать соперника. В итоге не прошло и двух минут, а рефери принял решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье австралийца.

Филип Хргович и Марк де Мори Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Самая статусная победа хорвата случилась 20 августа 2022 года. И тогда Хргович также выступал в Саудовской Аравии. Соперником боксёра стал Чжан Чжилэй. Филип перебил китайского оппонента, победил единогласным решением судей (114-113, 115-112, 115-112) и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе. И с тех пор Зверь активно пытается вызвать на бой Усика. И хорват уверен в собственных силах.

Филип Хргович обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF «Конечно, я верю, что смогу одолеть Усика. Дюбуа не выиграл ни одного раунда. Усик перебоксировал его, хотя у него были хорошие моменты, несколько неплохих встречных атак. Если бы Дюбуа был активнее, то у Усика возникли бы большие проблемы. Но он не выбрасывал удары и стоял на месте. Дюбуа проделал неплохую работу, но я считаю себя лучшим бойцом. Смогу доставить Усику больше проблем».

Хргович – мощная оппозиция для Усика. А всё потому, что он действительно является сильным нокаутёром. И вполне может напомнить про главные проблемы Александра – слабый корпус и не самый уверенный «держак». Филип выглядит фаворитом противостояния с Дюбуа. И если он победит, у Усика уже не будет возможности его избегать. Скорее всего, в руках хорвата окажется вакантный пояс IBF. А Александр попытается вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира.