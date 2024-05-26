UFC Fight Night: последний шаг Чимаева к титульнику и битва русских богатырей. LIVE

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. В прелимах очередной поединок проведёт Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Николас Далби. Денис Тюлюлин сразится с Абу Азайтаром. В лучшем промоушене на планете дебютирует Магомед Гаджиясулов, против которого выступит Брендсон Рибейро.

В основном карде первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Жоилтоном Луттербахом. Затем состоится противостояние двух русских парней – Сергея Павловича и Александра Волкова.

А возглавит турнир поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.