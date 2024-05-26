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UFC Fight Night: Уиттакер — Чимаев, Павлович — Волков, дата, время турнира, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард

UFC Fight Night: последний шаг Чимаева к титульнику и битва русских богатырей. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Fight Night: Уиттакер — Чимаев
Комментарии
Кард турнира в Саудовской Аравии изобилует парнями из России.

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. В прелимах очередной поединок проведёт Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Николас Далби. Денис Тюлюлин сразится с Абу Азайтаром. В лучшем промоушене на планете дебютирует Магомед Гаджиясулов, против которого выступит Брендсон Рибейро.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Ринат Фахретдинов - Николас Далби
22 июня 2024, суббота. 19:50 МСК
Ринат Фахретдинов
Не началось
Николас Далби
UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Магомед Гаджиясулов - Брендсон Рибейро
22 июня 2024, суббота. 19:25 МСК
Магомед Гаджиясулов
Не началось
Брендсон Рибейро

В основном карде первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Жоилтоном Луттербахом. Затем состоится противостояние двух русских парней – Сергея Павловича и Александра Волкова.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович - Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

А возглавит турнир поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Скорее всего, бой будет носить претендентский характер.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер - Хамзат Чимаев
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Для Хамзата создали все условия, главное — побеждать:
Саудовская Аравия — партнёр UFC. Почему это единственный шанс Чимаева стать чемпионом
Саудовская Аравия — партнёр UFC. Почему это единственный шанс Чимаева стать чемпионом

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Где смотреть турнир Дата и время турнира Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🐺 Волков: читал сказку детям, когда узнал о своём бое с Павловичем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о том, как он узнал о своём поединке с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Было 10 часов вечера. Я же живу в том же часовом поясе, что и Дана Уайт, даже в том же городе. Я укладывал детей спать, читал им сказку, и у меня начинает разрываться телефон от сообщений от одного из ребят, с кем я тренируюсь: «Ты принял новый бой? Отличный бой! Будем готовиться». Я не понимаю, что происходит, переключаюсь на эти сообщения. И он мне говорит, что анонсирован мой бой с Павловичем. Мне пришлось просить мою супругу укладывать детей дальше, сам я взял телефон и стал звонить, узнавать. Позвонил в Москву, там тоже об этом не знали», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

12:33 Сергей Сорокин

😏 Павлович кратко описал подготовку к поединку с Волковым

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором одним словом описал подготовку к предстоящему поединку с соотечественником Александром Волковым.

«Концентрация», — написал Павлович.

12:06 Сергей Сорокин

🧠 Уиттакер расказал, что узнал из поединка Чимаева с Бёрнсом

Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер проанализировал выступление топового бразильского полусредневеса Гилберта Бёрнса в бою с популярным чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Гилберт Бёрнс хорошо выступил в бою с Хамзатом. Он лишил его сил в борьбе и во многих ситуациях ставил его в невыгодное положение своими ударами. На мой взгляд, мои удары более чёткие и точные, чем у Гилберта. Кроме того, у меня достаточно хороша защита от тейкдаунов. И, в отличие от Бёрнса, мне удаётся намного лучше сохранять дистанцию и контролировать соперника в стойке», — приводит слова Уиттакера портал MMA NYTT.

12:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир

Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:04 Сергей Сорокин

🥊 «У меня есть превосходство над ним в стойке». Уиттакер — о бое с Чимаевым

Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с популярным чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это пятираундовый бой, так что его стратегия, скорее всего, будет иной. В противном случае для него его будет ждать досрочное поражение. Это то, о чём ему нужно помнить. У него есть сила в руках и он способен наносить мощные удары. Я знаю об этом и не собираюсь недооценивать его, но у меня есть превосходство над Хамзатом в стойке», — приводит слова Роберта Уиттакера портал FOX Sports Australia.

12:03 Сергей Сорокин

Дата и время турнира

Первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня в Эр-Рияде. Он стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

12:03 Сергей Сорокин

🥇 Тренер Магомедалиев: Уиттакер — испытание номер один для Чимаева

Известный российский тренер Расул Магомедалиев высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, который возглавит турнир UFC on ABC 6.

«Возьмёт ли Чимаев титул? Сложно будет. Уиттакер — испытание номер один для него. Мне самому интересно посмотреть, как это будет. Потому что Уиттакер может бороться, бьёт, у него есть всё. Поэтому для Чимаева это самый сложный бой», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

12:02 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

Главный кард

  • Хамзат Чимаев (13-0, ОАЭ) – Роберт Уиттакер (25-7, Австралия);
  • Сергей Павлович (18-2, Россия) – Александр Волков (37-10, Россия);
  • Джонни Уокер (21-8, 1 NC, Бразилия) – Волкан Оздемир (19-7, Швейцария);
  • Даниэль Родригес (17-4, США) – Келвин Гастелум (18-9, 1 NC, США);
  • Шарабутдин Магомедов (12-0, Россия) – Жоилтон Люттербах (38-9, 1 NC, Германия);
  • Мелсик Багдасарян (8-2, США) – Мухаммаджон Наимов (11-2, Таджикистан).

Предварительный кард

  • Магомед Гаджиясулов (8-0, Россия) – Брендсон Рибейро (15-6, 1 NC, Бразилия);
  • Фарид Башарат (12-0, Великобритания) – Монтел Джексон (13-2, США);
  • Денис Тюлюлин (10-9, 1 NC, Россия) – Абу Азайтар (14-4-1, Марокко);
  • Ринат Фахретдинов (21-1-1, Россия) – Николас Далби (23-4-1, 2 NC, Дания);
  • Насрат Хакпараст (16-5, Марокко) – Джаред Гордон (20-6, 1 NC, США);
  • Кюн Хо Кан (19-10, 1 NC, Южная Корея) – Муин Гафуров (18-6, Таджикистан);
  • Лонг Сяо (26-7, Китай) – Чан Хо Ли (9-1, Южная Корея).
Комментарии
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