Александр Шлеменко оспорил свою дисквалификацию за допинг

Российский боец ММА Александр Шлеменко сообщил о том, что его команда уже подала все необходимые бумаги для обжалования дисквалификации в американский суд, попутно отметив, что он не намерен завершать бойцовскую карьеру. Ранее атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Шлеменко на три года за проваленный допинг-тест.

Помимо дисквалификации, россиянин был оштрафован на $ 10 тыс., а его победа над Мелвином Манхуфом – аннулирована (бой получил статус состоявшегося без объявления результата). У 31-летнего бойца был зафиксированповышенный уровень тестостерона к эпитестостерону (50:1). Также тест дал положительный результат на анаболический стероид оксандролон.

“Сейчас мы подали все документы в суд. Сейчас начнутся бюрократические процедуры, какое-то время это займёт.

Считаю, что глупо завязывать в 30 лет, вообще не понимаю, откуда взялись такие мнения. У меня перед глазами такие примеры, как Дэн Хендерсон и Рэнди Кутюр. Тот же Хендерсон до сих пор дерётся, а ему уже 44 года. А ведь мне далеко не 40 лет, я не рассматриваю такую вероятность. У меня параллельно развивается тренерская карьера, считаю, довольно успешно”, — приводит слова Шлеменко информационное издание ТАСС.