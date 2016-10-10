Следующим соперником Луиса Ортиса будет Малик Скотт

Временный чемпион мира WBA в супертяжёлом весе Луис Ортис (25-0-0, 22 КО) проведёт свой следующий поединок против американского боксёраМалика Скотта (38-2-1, 13 KO) на турнире, запланированном на 12 ноября в Монте-Карло. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе промоутерской компании Matchroom Boxing.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Ортиса станет проживающий во Франции уроженец Камеруна Карлос Такам, встреча с которым должна была состояться 18 ноября.

Отметим, что ранее команда Ортиса вела переговоры с командой Александра Устинова, однако бой между ними два раза срывался.