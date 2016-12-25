Рябинский: нас ждёт большой суд в следующем году

Глава промоутерской компании «Мир бокса»заявил, что команду боксёраждёт суд в следующем году в связи с новыми результатами допинг-теста, который не обнаружил в организме россиянина следов запрещённых веществ.«Что касается боёв и прочего: нас ждёт большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».Ранее в организме Поветкина была обнаружена малая доза остарина. Из-за этого поединок за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна не состоялся.