Рябинский: нас ждёт большой суд в следующем году

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что команду боксёра Александра Поветкина ждёт суд в следующем году в связи с новыми результатами допинг-теста, который не обнаружил в организме россиянина следов запрещённых веществ.
«Что касается боёв и прочего: нас ждёт большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».
Ранее в организме Поветкина была обнаружена малая доза остарина. Из-за этого поединок за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна не состоялся.