Джек: победитель нашего боя с Дигейлом будет лучшим во втором среднем весе

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC(20-1-2, 12 КО) отметил, что в его поединке с чемпионом IBF(23-1, 14 КО) определится лучший боксёр категории.«Есть ещё чемпион WBO Гилберто Рамирес, но он побил только одного парня. Мы побили трёх лучших парней, так что победитель нашего боя будет лучшим во втором среднем весе», — приводит слова Джека Boxing Scene.Джек и Дигейл сразятся 14 января 2017 года в Бруклине на арене Barclays Center. И для Дигейла, и для Джека это будет третья защита титулов.