Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Дигейл: я хочу драться с Головкиным в среднем весе

25 декабря 2016, воскресенье. 19:29. Бокс/ММА
Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл (23-1, 14 KO) заявил о желании сразиться с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36-0, 33 KO).

«Вероятно, я могу вписаться в лимит среднего веса. Я от природы вхожу во вторую среднюю категорию. Если бы я поднялся в весе, мне пришлось бы осторожно выбирать соперников. Уорд крутой, но я бы вышел с ним на ринг потому, что он выходит и боксирует. Он преподаёт тебе боксёрский урок. Я хочу самых больших боёв, перед которыми люди будут думать, что я проиграю. Я хочу драться с Головкиным. Мы можем это устроить. Я спущусь в весе. Мы можем драться в средней категории», — приводит слова Дигейла Fighthub.
Источник: Fighthub Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин
Новости. Бокс/ММА
25 декабря 2016, воскресенье
19:29 Дигейл: я хочу драться с Головкиным в среднем весе
18:56 Джек: победитель нашего боя с Дигейлом будет лучшим во втором среднем весе
18:26 Тренер Стиверна: мы готовы провести бой с Поветкиным
17:46 Тренер Ковалёва: Сергей может прибавить, а Уорд нет
16:25 Леффлер: Головкин похож на Майка Тайсона во многих аспектах
15:46 Промоутер Гловацкого: Кшиштоф подходит на роль соперника Гассиева
14:31 Чавес-младший: есть вариант боя с Головкиным
13:30 Реванш между Веласкесом и Вердумом отменён
12:32 Ник Блэйквел вышел из комы, в которую он попал после спарринга
11:46 Лёффлер: переход Усика в супертяжёлый вес возможен
11:14 Неизвестный избил битой Рикардо Майоргу
10:54 Рябинский: нас ждёт большой суд в следующем году
10:25 Уайлдер: не собираюсь задерживаться в боксе надолго
09:26 Фьюри: в 2017 году верну утраченные позиции
24 декабря 2016, суббота
23:57 Флорес: думаю, скорость у Ригондо уже не та, что раньше
23:00 Юбенк: надеюсь, бой с Головкиным состоится в 2017 году
21:48 Балотелли: чтобы стать настоящим чемпионом, Макгрегор должен победить Петросяна
20:36 Кадыров: Бетербиев доказал, что готов отобрать титулы у самых именитых чемпионов
20:29 Роуч: Куэльяр смог бы стать чемпионом во втором полулёгком и в лёгком весе
18:40 Макгрегор: я разобью Мейвезеру лицо
17:54 Джейкобс: в бою со мной Головкина ждёт не то, к чему он привык
16:57 Хэй: Бриггс не смог выставить титул и устроить трансляцию боя
15:05 Опрос: выбери лучшего российского бойца ММА 2016 года
14:37 Тренер Ковалёва: сомневаюсь, что Мейвезер хочет вернуться на ринг
13:52 Веласкес: больше не пью обезболивающие и готов отделать Вердума
13:21 WBA и IBF назначили разные обязательные бои для победителя пары Кличко — Джошуа
12:37 Команда Альвареса дала Чавесу срок до 2 января, чтобы согласиться на бой
11:46 П.Фьюри: Паркер, вероятно, лучший тяжеловес на данный момент
11:43 Д.Миллер: Кличко избивал Джошуа в спаррингах
11:07 Уайт: как кто-то, кроме Макгрегора, может быть лучшим бойцом P4P?
10:13 Хан: будь я чуть больше и тяжелее — я бы вынес Альвареса
09:35 Уайт: UFC сосредоточена на России, следующим боем может быть Хабиб против Конора
09:24 Бетербиев в первом раунде нокаутировал Прието и завоевал титул WBC Silver
00:29 Тренер Гассиева: контактов со стороной Усика пока не было
23 декабря 2016, пятница
23:47 Ломаченко: Пакьяо? Арум просто раскручивает меня
23:00 Рябинский: если бой Поветкин — Стиверн состоится, канадцу конец!
22:10 Рябинский: проведём экспертизу допинг-тестов Поветкина вне США
21:54 Последняя допинг-проба Александра Поветкина оказалась чистая
21:01 В допинг-пробе Поветкина обнаружена ничтожно малая доза остарина
20:49 Шуменов и Дортикос попросили WBA лишить Лебедева титула «суперчемпиона»
19:41 Промоутер Ковалёва: реванш с Уордом может пройти в России
18:17 Паркер: я готов к бою с Уайлдером или Джошуа
17:51 Рябинский: если возникнет необходимость, Поветкина проверят на полиграфе
16:25 В Ливерпуле установили статую Мохаммеда Али
15:47 Бойца UFC Жустину обвиняют в употреблении допинга
Все новости RSS
Выбери лучшего российского бойца ММА 2016 года
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+