Нуньес: вам пора забыть про Ронду Роузи, она завершит карьеру

Чемпионка UFC в легчайшей категории Аманда Нуньес после победы над Рондой Роузи заявила, что той пора уходить из спорта.
«Это восхитительно. Это мой момент. Как я говорила, у неё было своё время, она много сделала для спорта. Спасибо тебе, Ронда Роузи. Но сейчас чемпион я, и им останусь. Люди, давайте остановим эту чушь про Ронду. Я чемпионка, Аманда Нуньес!
Я готовилась к встрече с ней со своего первого боя с UFC. Знала, что это случится. И сегодня я всем доказала, что я лучшая на планете. Теперь она завершит карьеру и будет сниматься в кино, у неё уже много денег. Теперь вам, ребята, пора забыть про Ронду Роузи», — приводит слова Нуньес Boxing Scene.