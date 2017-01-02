Пол Спадафора останется за решёткой до начала судебых разбирательств

Бывший чемпион мира по версии IBF в лёгком весеостанется под стражей до начала судебных слушаний по его делу. В декабре прошлого года Спадафора был арестован по обвинению в нанесении ножевых ранений своему брату и избиении матери. Адвокат Спадафоры пытался убедить судью выпустить боксёра, страдающего от наркотической зависимости и алкоголизма, из-под стражи для того, чтобы отправить его в лечебницу, однако это требование не было удовлетворено, сообщает BoxingScene. Предварительное слушание по делу боксёра назначено на 4 января.41-летний Спадафора уже имел судимости и даже тюремный срок. Так, боксёр отбыл два года в колонии за то, что ранил свою беременную девушку выстрелом из пистолета. В апреле 2016 года Спадафора избил 63-летнюю старушку в одном из баров. Тогда Спадафора был в нетрезвом состоянии.