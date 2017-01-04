Роузи получила рекордную сумму за поражение от Нуньес

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весеполучила рекордный гонорар за выступление на UFC 207. На этом турнире Роузи сразилась с нынешней чемпионкойи была нокаутирована на 48 секунде первого раунда.Гонорар Роузи за турнир составил $ 3 млн, сообщает MMA Fighting. Столько же получил Конор Макгрегор за реванш с Нэйтом Диасом на UFC 202 и эта сумма является рекордом промоушена. Однако сумма, полученная Макгрегором за бой с Эдди Альваресом на UFC 205 неизвестна.Отметим, что Нуньес за победу над Роузи досталось $ 200 тыс.