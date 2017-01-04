Санчес: бой Головкина с Альваресом должен состояться

Абель Санчес, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBO Геннадия Головкина, считает, что бой с Саулем Альваресом должен стать для его подопечного следующим после встречи с обязательным претендентом Дэниелом Джейкобсом.
«Это лучший поединок из возможных в боксе на данный момент. Это следующий бой, который должен состояться. Это двое лучших и наиболее популярных парней на данный момент в боксе, и им необходимо встретиться друг с другом и выяснить, кто является номером один. Пока это не случится, мы не будем говорить об том. Но насколько я понимаю из того что услышал от Тома Лёффлера (промоутер Головкина. — Прим. «Чемпионата») переговоры продвигаются хорошо. И если всё так и будет продолжаться, то у нас всё ещё есть восемь месяцев на то чтобы заставить этот бой случиться», — цитирует Санчеса BoxingScene.
Бой Головкин — Джейкос запланирован на 18 марта в Нью-Йорке.