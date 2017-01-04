Санчес: бой Головкина с Альваресом должен состояться

, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBO, считает, что бой сдолжен стать для его подопечного следующим после встречи с обязательным претендентом«Это лучший поединок из возможных в боксе на данный момент. Это следующий бой, который должен состояться. Это двое лучших и наиболее популярных парней на данный момент в боксе, и им необходимо встретиться друг с другом и выяснить, кто является номером один. Пока это не случится, мы не будем говорить об том. Но насколько я понимаю из того что услышал от Тома Лёффлерапереговоры продвигаются хорошо. И если всё так и будет продолжаться, то у нас всё ещё есть восемь месяцев на то чтобы заставить этот бой случиться», — цитирует Санчеса BoxingScene.Бой Головкин — Джейкос запланирован на 18 марта в Нью-Йорке.