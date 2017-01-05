Майорга: на боксёрском ринге я очень быстро уничтожу клоуна Макгрегора

Экс-чемпион мира в двух весовых категорияхзаявил о своей готовности встретиться на боксёрском ринге с суперзвездой UFC«Я признаю, что Макгрегор был очень хорош в ММА, но в боксе он допускает ошибки. Как только я заполучу его, то разобью его, уничтожу. Когда мы выйдем на боксёрский ринг, то он увидит, что я мужчина, а он — девчонка. Макгрегор очень раскрыт.Я опущу его челюсть до пупка, так что он научится бояться меня и проявлять уважение. Я очень быстро уничтожу этого клоуна. И он будет очень сожалеть, потому что в таком спорте, как бокс, он не на моём уровне. Я не чувствую себя старым или проигравшим. Я знаю, что могу поиграть с этим бородатым парнем и отправить его назад в ММА», — цитирует Майоргу BoxingScene.