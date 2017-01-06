Вах отказался от поединка за титул чемпиона Европы

Польский боксёр супертяжёлого веса(32-2, 18 КО) отказался от поединка против немца(15-0, 12 КО) за титул чемпиона Европы, сообщает BoxingScene.Вах решил отказаться от боя из-за желания провести другой поединок — против немца(16-1, 10 КО). Их встреча может состояться 18 марта в Штутгарте.Бой за титул чемпиона Европы состоится 4 февраля. Против Агита Кабайела выйдет бельгийский боксёр(26-1, 12 КО).Ранее поясом владел болгарин Кубрат Пулев, который решил отказаться от титула.