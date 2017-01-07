Хантер поможет Джейкобсу подготовиться к бою с Головкиным

, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF, будет готовить «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA(32-1, 29 KO) к поединку с чемпионом WBA/WBC/IBF(36-0, 33 KO).«Вирджил дал нам возможность тренироваться в его зале. Мы с ним как семья. Так что я знаю, что он будет шептать кое-что мне в ухо. В зале будет много бойцов — Андре Уорд, Андре Берто. Мы выиграем этот бой», — рассказал тренер Джейкобса Андре Розье Ring TV.