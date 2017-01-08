Дува: Уорд не хочет боксировать с Ковалёвым, мы все это знаем

Промоутер российского боксёра полутяжёлого весазаявила, что американецпытается избежать реванша. Ранее Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей.«Скажем прямо, Уорд не хочет встречаться с Ковалёвым, мы все это понимаем. Посмотрите на его лицо до и после объявления результата — он знает, кто на самом деле выиграл бой. При этом он до боя подписал договор, согласно которому он обязан провести реванш в случае своей победы в обмен на возможность боксировать сразу за все титулы Ковалёва», — приводит слова Дувы World Boxing News.