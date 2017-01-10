Нурмагомедов поспорит с Макгрегором за премию World MMA Awards

Российский боец UFCноминирован на премию World MMA Awards как лучший иностранный боец, сообщает Fox Sports.Конкурентами Нурмагомедова стали англичанин, поляк, ирландеци армянинВ 2016 году Нурмагомедов провёл два поединка в лёгкой весовой категории UFC, в которых одержал победы. В апреле Хабиб победил Даррелла Хорчера техническим нокаутом во втором раунде, а в ноябре с помощью болевого приёма «кимура» одолел Майла Джонсона.