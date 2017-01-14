Допинг-пробу Б Поветкина вскроют 1 февраля

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Б Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраля. Допинг-проба А, взятая перед намечавшимся боем с Бермейном Стиверном, дала положительный результат.
«Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесён в рейтинг до снятия обвинений», — цитирует Сулеймана «Р-Спорт».