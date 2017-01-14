Чавес: меня оштрафуют на $ 1 млн за каждый лишний фунт в бою с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весерассказал, на какие условия согласился ради боя с«Я всегда был согласен на бой, но не давал им злоупотреблять этим. Однако в конечном итоге я согласился на всё. В контракте есть пункт о реванше, $ 1 млн штрафа за каждый лишний фунт к весу. Согласился на вес, в котором пройдёт реванш. Мне не дали поставить в андеркард ни одного своего бойца. Всё против меня, но это не важно, потому что в ринге никто ему не поможет», — приводит слова Чавеса-младшего ESPN.