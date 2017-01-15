Пакьяо: я планирую реванш с Маркесом

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO(59-2-6, 38 КО) заявил, что хочет провести пятый бой против бывшего чемпиона в четырёх весовых категориях(56-1-7, 40 КО).«Я планирую провести реванш с Маркесом. Попытаюсь организовать этот бой на Филиппинах. Будет замечательно, если этот бой пройдёт на глазах филиппинских фанатов. Мы рассчитываем сделать бой в последней четверти 2017 года», — приводит слова Пакьяо World Boxing News со ссылкой на радио DZMM.Ранее Маркес заявил, что подобный поединок ему не интересен.