Уайт: бой Макгрегора с Мейвезером не станет лучшим в истории

Глава UFCзаявил, что хочет организовать поединок, хотя и не думает, что тот получится из ряда вон выходящим. Уайт предлагает обоим бойцам по $ 25 млн за бой.«Мы любим устраивать бои, которые интересны людям. Устраивать хорошие шоу. Чтобы люди, покупающие билеты или трансляции, были довольны. Думаю ли я, что бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером будет лучшим в истории? Нет. Но он будет захватывающим», — приводит слова Уайта Yahoo!Sports.