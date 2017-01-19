Тренер Лары озадачен решением Альвареса провести бой с Чавесом

Тренер Эрисланди Ларынедоумевает по поводу решенияпровести бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе 164,5 фунта, в то время как в прошлом году он отказался от встречи св 160 фунтах, аргументировав это тем, что ему нужен ещё год, чтоб набрать необходимый вес.«Он собирается драться с Чавесом в 165 фунтах, но не хочет драться с Головкиным в категории 160 фунтов. Какой в этом всём смысл? Я не думаю, что Альварес боится Головкина, но если ты называешь себя чемпионом мира в среднем весе, титул которого завоевал, но ни разу не защитил, то зачем за него драться? Как по мне, в этом нет никакого смысла», — цитирует Шилдса BoxingScene.