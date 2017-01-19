Лейла Али: даже не сравнивайте Роузи с Мохаммедом Али

Бывшая чемпионка мира по боксупризвала не сравниватьс её отцом«Она не умеет держать удар. Это не умаляет того, что она сделала в дзюдо и на Олимпиаде. Но её промоутер построил её образ „лучшего бойца в любом единоборстве“. А это никогда не было правдой.Я слышала, как люди говорят: „Что же, Мохаммед Али проигрывал, но он всё равно великий“. В первую очередь Мохаммед Али никогда не проигрывал так. Он никогда не был похож на тряпичную куклу. И проигрывал он после трёхлетней паузы. Он был на пике, взял паузу, вернулся, дрался с лучшими, а потом вновь вернулся и провёл реванши с лучшими. Так что даже не сравнивайте её с моим отцом», — цитирует Али MMA Weekly.