Тренер Кличко: сколько раз Поветкина ловили на допинге? Так не должно быть

Один из тренеров украинского тяжеловеса Владимира Кличко Джеймс Али Башир прокомментировал ситуацию с российским боксёром Александром Поветкиным, допинг-проба которого в декабре показала наличие в его организме следов запрещённого остарина.
«Сколько раз Поветкина ловили? Три раза (Два. — Прим. «Чемпионата»)! Это третий раз у него находят допинг, и ничего. Он и дальше в разных рейтингах, всё нормально. Так не должно быть. Почему в разных странах разные подходы? Правила должны быть одинаковые. Попался на допинге — пожизненная дисквалификация или годичная. Это не только касается Поветкина. Лукас Браун тоже два или три раза попадался на допинге — и ему ничего», — сказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.