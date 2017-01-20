Турман: разговоры Анхеля Гарсии вредят Дэнни

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBA(27-0, 22 КО) считает, что отец и тренер его будущего соперника чемпиона WBC(33-0, 19 КО)слишком много говорит о своём сыне. Бой Гарсия — Турман состоится 4 марта в Бруклине.«Анхель много говорит о своём сыне, но, ребята, это всё-таки его сын. Я всё понимаю, это уже не первый тандем «отец — сын», который мне предстоит побить. Роберту Герреро и его отцу Рубену тоже было что сказать во время пресс-конференций. Анхель верит, что его сын лучший боец в мире. Он один из лучших, но не лучший. Эти разговоры вредят Дэнни. Ему нужно дать возможность говорить самому, чтобы быть узнаваемым», — приводит слова Турмана BoxingScene.