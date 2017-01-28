Волков: бой Орловский — Нганну, вероятно, определит моего следующего соперника

Российский боец ММА Александр Волков рекомендовал любителям смешанных единоборств не пропустить бой между Андреем Орловским и Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 января на турнире UFC on FOX 23.
«Я нахожусь на сборах в Тайланде с командой Стрела и нашим главным тренером Тарасом Кияшко. Очень рекомендую моим фанатам посмотреть в эти выходные шоу UFC Fight Night Shevchenko vs Pena, так как в рамках этого шоу будет определён мой оппонент на следующий бой. Всё идёт к тому, что в марте мне предстоит драться с победителем боя Арловский — Нганну! С нетерпением жду результата этого крайне интересного противостояния. Буду болеть за Андрея, хотя подраться в марте больше хочется именно с Нганну, так как он сейчас является самым ярким из проспектов в UFC», — написал Волков в своём «инстаграме».