15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стефано Кастеллуччи завоевал титул WBA Intercontinental

Стефано Кастеллуччи завоевал титул WBA Intercontinental
Комментарии

24 июля в Л'акуиле (Италия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого был разыгран вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBA во втором полусреднем весе. За право обладания этим титулом поспорили итальянец Стефано Кастеллуччи (16-0-0, 9 КО) и аргентинец Родриго Давид Акари (14-2-0, 5 КО). Бой продлился все отведённые на него 12 раундов, по завершении которых победа единогласным решением судей со счётом 118-110, 117-112 и 116-112 досталась итальянскому боксёру.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА