Стефано Кастеллуччи завоевал титул WBA Intercontinental

24 июля в Л'акуиле (Италия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого был разыгран вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBA во втором полусреднем весе. За право обладания этим титулом поспорили итальянец Стефано Кастеллуччи (16-0-0, 9 КО) и аргентинец Родриго Давид Акари (14-2-0, 5 КО). Бой продлился все отведённые на него 12 раундов, по завершении которых победа единогласным решением судей со счётом 118-110, 117-112 и 116-112 досталась итальянскому боксёру.