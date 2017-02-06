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Е. Тищенко: пока я остаюсь в любительском боксе

6 февраля 2017, понедельник. 21:51. Бокс/ММА
Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по боксу в весе до 91 кг Евгений Тищенко заявил, что в ближайшее время не перейдёт на профессиональный ринг.

«Ближайшая цель – чемпионат Европы, пока концентрируюсь на ней. Пока я остаюсь в любительском боксе и никаких новых поворотов не планирую.

Возможно (перейду в профессиональный бокс. — Прим. „Чемпионата“). Потому что я в принципе достиг каких-то высот в олимпийском боксе, и, возможно, я попробую. Но определённость отсутствует. У меня есть команда, которой я доверяю, у меня есть личный тренер, есть президент федерации Белгородской области Владимир Тебекин, с которым я шёл на протяжении двух олимпийских циклов – и в одном из них мне удалось принять участие в Играх и победить там. У меня хорошая команда, которой могут позавидовать многие боксёры, и мы вместе примем решение. Его буду принимать не я, а мы все вместе», — цитирует Тищенко «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Тищенко
Новости. Бокс/ММА
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