Уайт: Тайрон Вудли — королева драмы

Глава UFCотверг слова чемпиона полусреднего весао том, что его карьера страдает из-за расовых предрассудков. Уайт упрекнул Вудли в любви драматизировать ситуацию.«С Тайроном такое дело: он умный парень, с приятной внешностью, он взрывной, у него есть нокаутирующая сила, но он — королева драмы.У Конора Макгрегора такой подход: „Я готов драться с кем угодно и где угодно. Ведите всех соперников, неважно. Я тут самый сильный“. Будь у Вудли такой подход, он был бы большой звездой», — приводит слова Уайта MMA Junkie.