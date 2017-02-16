Уайт: Макгрегор в декретном отпуске, предложим ему бой, когда родится ребёнок

Руководитель UFCсообщил, что чемпион организации в лёгком весевернётся в октагон грядущим летом, как и планировалось ранее.«Тут нечего обсуждать, на самом деле. Сейчас он в декретном отпуске, а когда его девушка родит, мы предложим ему новый бой», — приводит слова Уайта Daily Star.Макгрегор взял паузу в выступлениях из-за беременности своей подруги, но затем стал планировать боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, проведению которого мешает контракт ирландца с UFC.