Бюджет ФБР составит порядка 50 млн рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР)на официальной пресс-конференции рассказал, каков планируемый бюджет организации на предстоящий год.«Планируем, что бюджет будет составлять порядка 50 миллионов рублей. Сейчас пока это на уровне предложений. Возможно, будут сокращения», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.Ранее ФБР утвердила на посту главного тренера мужской сборной России Олега Меньшикова, а в должности наставника женской — Ивана Шилдовского.