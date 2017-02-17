Вл. Кличко: когда я выйду в ринг — ничего личного, просто бизнес

Украинский супертяжеловесзаявил, что дружба с британским чемпионом IBFне помешает ему в ринге. Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.«У Джошуа длинные руки и сильный джеб. Как я говорил ранее, он моя копия, только менее опытная. Мы уважаем друг друга. Как говорили Джек Лондон и Нельсон Мандела, бокс — это спорт интеллигентных и уважающих друг друга людей, а не простая драка.Но всё это — затишье перед бурей. Как только я окажусь в ринге — ничего личного, просто бизнес. Я начну драться. И буду боксировать все 12 раундов или сколько там будет длиться наш бой. До боя и после мы уважаем друг друга, но в ринге этому не место. Такая у нас работа», — приводит слова Кличко BoxingScene.