Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Сен-Пьер подписал новый контракт с UFC

18 февраля 2017, суббота. 02:14. Бокс/ММА
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер подписал официальное соглашение с организацией, сообщает Los Angeles Times. На данный момент неизвестно, когда и с кем Сен-Пьер проведёт свой первый бой после возвращения.

«Он вернулся, и я очень взволнован по этому поводу. Мы работали над этим соглашением долгое время, и у нас всё получилось. Его первым соперником может быть либо победитель боя Тайрон Вудли — Стивен Томпсон, либо Майкл Биспинг. Сен-Пьер также говорил, что может провести бой в лёгком весе. Но прямо сейчас я понятия не имею, с кем он собирается драться», — сказал глава UFC Дэна Уайт.

Сен-Пьер не проводил боёв с ноября 2013 года, когда раздельным решением судей победил Джонни Хендрикса.
Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
Теги
UFC Дэна Уайт Жорж Сен-Пьер
Новости. Бокс/ММА
18 февраля 2017, суббота
03:32 USADA: боец UFC Жустину принимала запрещённый препарат, имея TUE
02:14 Сен-Пьер подписал новый контракт с UFC
01:54 Фергюсон: если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлёпаю его как девчонку
01:51 Минаков: в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность
00:34 Ф. Емельяненко: я не уступаю в скорости более молодым бойцам
00:27 Лебедев: да, я не служил в ВДВ, но внутри, где сердце, сидит десантник
00:27 Джошуа: у меня не так много опыта, но бокс — это спорт молодых
17 февраля 2017, пятница
23:30 Митрион перевесил Ф. Емельяненко на 9 кг
22:34 Михалкин проведёт свой следующий бой против Махтеенко
21:06 М-1 Challenge 74: Юсупов и Пютц весят почти одинаково, Бутенко не уложился в вес
21:05 Поединок Бетербиева против Барреры состоится 21 апреля
20:14 Рой Джонс-младший перевесил Бобби Ганна
19:51 Вл. Кличко: когда я выйду в ринг — ничего личного, просто бизнес
18:48 Ганн: Рой Джонс не забудет моё имя до конца своей жизни
17:40 Петросян: слабые стороны Пашпорина? Увидите 18 февраля
17:02 Владислав Малышев утверждён в должности главного судьи ФБР
16:58 W5. Пашпорин оказался легче Петросяна
16:47 Кремлёв: Алоян остаётся частью сборной России
16:42 Кремлёв: Меньшиков достоин поста главного тренера сборной РФ
16:33 Бюджет ФБР составит порядка 50 млн рублей
15:02 Минаков о переговорах с Bellator: надеюсь скоро порадовать хорошими новостями
14:44 Меньшиков и Шилдовский утверждены в должностях главных тренеров сборных РФ
14:09 Сергей Ковалёв будет защищать дипломную работу в УрФУ в июне 2017 года
13:30 Джермалл Чарло оставил вакантным титул чемпиона мира IBF
12:51 Антонио Маргарито вернётся на ринг 1 апреля в Мексике
12:14 Питерсон: нокаутирую Аванесяна в поздних раундах
11:12 Уайлдер призывает к ужесточению наказаний за использование допинга
10:28 WBA не санкционировала бой между Солисом и Чарром
09:41 Магомед Курбанов сразится с Шейном Мозли в Екатеринбурге
09:23 Адвокат: Поветкин больше не будет приглашаться на заседания суда
00:36 Вл. Кличко: опыт нельзя купить в аптеке, как таблетки
16 февраля 2017, четверг
23:32 Уайт: Макгрегор в декретном отпуске, предложим ему бой, когда родится ребёнок
22:37 Ломаченко: боксёры стали бизнесменами и бегут от боёв со мной, как крысы
21:52 Алду: боя Макгрегора с Мейвезером никогда не будет
20:52 Беллью: я нокаутирую Хэя, а потом дам ему реванш
19:38 Брансон намерен подать апелляцию на решение судей в бою против Силвы
18:38 Али Башир: думаю, Усик поддался влиянию Климаса
17:19 Менеджер: бой Мейвезера-младшего и Макгрегора сейчас реален, как никогда
16:39 Хэй: даже в своей худшей форме я нокаутирую Беллью за один раунд
16:07 Алду: Макгрегор понятия не имеет о том, что такое профессиональный бокс
15:01 Донэр: Магдалено отказался дать мне матч-реванш
14:04 NSAC готова выдать лицензию Макгрегору, чтобы удержать бой с Мейвезером в Неваде
12:41 Адвокат: мельдоний был во всех трёх «чистых» допинг-пробах Поветкина
12:21 Скончался президент общероссийской федерации рукопашного боя Валерий Харитонов
12:05 Соса освободил титул чемпиона мира WBA перед боем с Ломаченко
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+