Сен-Пьер подписал новый контракт с UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весеподписал официальное соглашение с организацией, сообщает Los Angeles Times. На данный момент неизвестно, когда и с кем Сен-Пьер проведёт свой первый бой после возвращения.«Он вернулся, и я очень взволнован по этому поводу. Мы работали над этим соглашением долгое время, и у нас всё получилось. Его первым соперником может быть либо победитель боя Тайрон Вудли — Стивен Томпсон, либо Майкл Биспинг. Сен-Пьер также говорил, что может провести бой в лёгком весе. Но прямо сейчас я понятия не имею, с кем он собирается драться», — сказал глава UFC Дэна Уайт.Сен-Пьер не проводил боёв с ноября 2013 года, когда раздельным решением судей победил Джонни Хендрикса.