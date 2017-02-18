USADA: боец UFC Жустину принимала запрещённый препарат, имея TUE

Бразильский боец UFC Кристиана Жустину оправдана по делу о возможном нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA). Оказалось, что Жустину употребляла запрещённый препарат спиронолактон, имея терапевтическое исключение (TUE).
Напомним, допинг-проба, взятая у Жустину 5 декабря во внесоревновательный период, дала положительный результат. Кристиана рассказала, что спиронолактон ей прописал врач для борьбы с эндокринным заболеванием.
«После тщательного расследования обстоятельств, предшествовавших сдаче положительного допинг-теста, в том числе, детального исследования истории болезни, USADA подтверждает, что запрещённое вещество использовалось в соответствии с рекомендацией врача для лечения», — сказано в сообщении USADA.