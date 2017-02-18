Чавес-старший: Альварес недооценивает моего сына

Хулио Сезар Чавес-старший, отец экс чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, считает, что Сауль Альварес недооценивает его сына.
«Я думаю, Канело недооценивает Хулио из-за того, что он был очень недисциплинированным, не готовился, как следует, и имел проблемы с весом. Но для Хулио это бой всей жизни.
Мы видим все качества Канело. Если кто-то думает, что Хулио простофиля, он проглотит свои слова. Хулио знает, какая это возможность. Он понимает, что это трудный бой, но знает, что Канело никогда не встречал бойца вроде него и что при хорошей подготовке он может победить кого угодно», — цитирует Чавеса-старшего Boxing Scene.