Чавес-старший: Альварес недооценивает моего сына

, отец экс чемпиона мира в среднем весе, считает, чтонедооценивает его сына.«Я думаю, Канело недооценивает Хулио из-за того, что он был очень недисциплинированным, не готовился, как следует, и имел проблемы с весом. Но для Хулио это бой всей жизни.Мы видим все качества Канело. Если кто-то думает, что Хулио простофиля, он проглотит свои слова. Хулио знает, какая это возможность. Он понимает, что это трудный бой, но знает, что Канело никогда не встречал бойца вроде него и что при хорошей подготовке он может победить кого угодно», — цитирует Чавеса-старшего Boxing Scene.