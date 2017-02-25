Джошуа: надеюсь, рефери мне не помешает нокаутировать Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF(18-0, 18 КО) выразил уверенность в том, что ему по силам нокаутировать экс чемпиона мира(64-4, 53 КО) в предстоящем бою.«Я думаю, что нокаутирую Кличко. У меня такое чувство, будто это произойдёт неожиданно. Может, это будет какой-то контрудар, который завершит бой. Не думаю, что это произойдёт быстро, так как он очень опытный соперник, и в него сложно попасть. Но полагаю, что я найду возможность, чтобы сделать это.Я наслаждаюсь теми моментами, когда начинаю доставлять оппоненту серьёзные проблемы. И меня раздражает, когда рефери вмешивается и не даёт завершить начатое, ведь это — моя работа», — цитирует Джошуа Boxingscene.Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится в Лондоне 29 апреля. На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF/IBO/WBA Super.