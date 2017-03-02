Головкин: Джейкобс стал сильнее, умнее и лучше после поражения от Пирога

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBFсчитает, чтосущественно прибавил после поражения от Дмитрия Пирога в 2010 году.«Не удивлюсь, если он резво начнёт. Я понимаю его силу и боксёрский интеллект. Буду готов к этому с первого до последнего раунда. После поражения от Пирога Дэниель стал сильнее, умнее, гораздо лучше как боец. Это самый важный бой в его карьере.В прошлом году было много разговоров с Канело, Сондерсом, Юбенком, Фрочем… Сейчас ситуация гораздо серьёзнее — Дэниель готов к бою», — приводит слова Головкина Boxing Scene.