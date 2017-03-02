А. Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыезде

Боец смешанного стиляне сможет принять участие в турнире бойцовского клуба «Ахмат», который пройдёт 25 марта в Казахстане. Условно-досрочно освобождённый из колонии Емельяненко находится под подпиской о невыезде.«В данный момент Александр действительно ограничен в своих передвижениях. Согласно российскому законодательству в ближайшие два года он не может покидать территорию Российской Федерации, а значит, бои за пределами нашей страны невозможны. Это касается не только предстоящего турнира в Казахстане, но и любых других выступлений за границей», — сообщила жена и менеджер бойца Полина Емельяненко «Известиям».Емельяненко подписал контракт с клубом «Ахмат» в начале февраля, но ещё не дебютировал на турнирах организации.